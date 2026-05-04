花旗集團委任李慧賢為香港區企業銀行主管

香港 - 2026年5月4日 - 花旗集團今日宣布委任李慧賢為香港區企業銀行主管，今年7月生效。



李慧賢將領導花旗集團在香港的企業銀行業務，客戶涵蓋本地企業、金融機構、公營機構及跨國公司等。她將向日本、北亞及澳洲區企業銀行的業務主管，以及花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉匯報。



李慧賢在銀行界擁有逾25年的經驗。她此前任職渣打銀行（香港）大中華及北亞投資區域總監兼金融機構香港區主管，帶領團隊為大中華區、日本和韓國的機構投資者和金融服務業客戶提供服務。



花旗香港業務保持強勁增長勢頭，目前為超過1,000 間企業及機構客戶提供服務。其中，香港與內地的業務往來是主要增長動力。過去五年，花旗客戶的中港兩地跨境商業活動複合年均增長率（CAGR）接近15%。美港跨境業務維持其策略重要地位，積極支持兩地之間的外商直接投資及貿易往來。與此同時，香港客戶與東盟市場的業務活動亦錄得可觀增長，佔花旗香港整體客戶境外商業活動量一半以上。



花旗集團企業銀行業務聯席主管Kaleem Rizvi表示：「李慧賢在亞洲市場的豐富經驗和往績，對我們在香港繼續拓展企業銀行業務至關重要。我們將與環球市場、財資與貿易金融及證券服務和財富業務緊密合作，為客戶提供全方位的服務與產品。」



花旗集團香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示：「香港既是中國企業走向全球的重要跳板，亦是跨國機構拓展中國及亞太地區市場的戰略基地。花旗憑藉其獨一無二的全球網絡、行業知識以及全面的產品與解決方案，致力成為全球機構客戶的首選銀行合作夥伴。」

