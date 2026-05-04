Cregis 亮相 Money20/20 Asia 2026，共探穩定幣與鏈上支付驅動的金融基礎設施新範式

香港、阿聯酋杜拜和新加坡2026年5月4日 /美通社/ -- 2026年4月21日至23日，在全球金融科技行業高度關注的 Money20/20 Asia 2026 現場，Cregis 以參展商身份亮相 Booth 6001。作為亞太地區最具影響力的金融科技大會之一，本屆大會圍繞支付創新、跨境結算、數位資產與合規發展等核心議題展開。Cregis 在現場系統性展示了其面向企業與金融機構打造的數位資產基礎設施解決方案，並與來自銀行、支付機構、金融科技公司及 Web3 企業的眾多行業參與者進行了深入交流。 聚焦支付基礎設施升級

展會期間，Cregis 團隊重點圍繞企業級支付與資金管理需求，展示了其在鏈上支付與數位資產管理方面的整體能力。隨著穩定幣與區塊鏈技術逐步進入真實商業場景，企業對於支付系統的要求正從「是否支援加密資產」，轉向「如何實現高效、安全、可控的資金流轉」。 Cregis 所構建的支付基礎設施，支援多鏈、多幣種的統一管理，可靈活應用於跨境貿易結算、商戶收付及企業資金調度等多種場景。在保障資金安全與合規的前提下，幫助企業實現更高效的全球資金流轉與更透明的結算流程。

Cregis 聯合創始人 Richard 在現場表示：「當前企業面臨的核心挑戰，已經不再是是否進入數位資產領域，而是如何構建一套兼顧效率、安全與合規的資金管理體系。我們希望透過基礎設施能力，幫助企業在複雜的全球支付環境中實現更高效的運營。」 穩定幣驅動下的跨境支付新範式 在本屆大會上，穩定幣與鏈上支付成為最受關注的議題之一。隨著越來越多金融機構與支付服務商開始探索數位資產在跨境結算中的應用，穩定幣正逐漸成為連接傳統金融體系與加密經濟的重要橋樑。

Cregis 在展會期間與多家行業夥伴展開深入探討，圍繞穩定幣在跨境貿易、企業結算及資金管理中的實際應用進行交流。相比傳統跨境支付路徑，基於穩定幣的結算方式在效率、成本與透明度方面展現出明顯優勢，同時也對底層基礎設施提出了更高要求，包括安全託管、資金監控及合規能力等。 深度對話行業前沿：探討亞洲金融的未來演進 除展台交流外，Cregis 還聯合 WIDTH、StraitsX 及 PlatON，共同舉辦了活動 The Reserved Table: Redefining Asia's Future of Settlements。該活動匯聚了來自支付、穩定幣、跨境結算領域的核心從業者，深入探討亞洲金融基礎設施的未來演進路徑。

在活動現場，Cregis 東南亞負責人 Tannie 參與主題為「A New Standard of Value: Stablecoins, Settlement & the New Money Stack」的圓桌討論，並分享了來自企業一線的觀察。 Tannie 指出，當前市場仍傾向於將穩定幣視為「產品」，如收益工具或交易媒介，但在實際業務中，穩定幣已逐步演變為底層基礎設施。對於交易所、支付機構及跨境企業而言，其關注重點不再是收益，而是：如何實現全球即時結算、如何進行跨區域流動性管理，以及如何降低對傳統銀行體系的依賴。 圍繞穩定幣的進一步發展，Tannie 亦指出，其更深層的意義在於重構企業資金運作方式。在基於基礎設施的穩定幣體系中，企業可以實現：基於策略的資金審批與簽名機制、即時鏈上對帳與自動化結算、多鏈與多錢包的流動性統一視圖，以及 7×24 小時不中斷的資金調度能力。

這意味著，穩定幣不僅是對傳統支付通道的補充或替代，更是在推動企業從傳統金融流程，邁向具備可編程性與自動化能力的「新一代資金操作系統」。 從支付能力到全球金融連接 隨著穩定幣、鏈上支付與企業級資產管理體系逐步成熟，一個更加高效、透明且全球化的資金流轉網絡正在形成。Richard 表示：「未來幾年，隨著 TradFi 與 Web3 的融合加速，企業對於數位資產基礎設施的需求將持續增長。Cregis 希望成為這一進程中的關鍵支撐力量，為企業提供穩定、安全且可擴展的底層能力。」