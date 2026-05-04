鎧應二十年數位看板實力 在 COMPUTEX 2026 現場見真章

鎧應科技攜旗艦展示陣容登場 P1202b 展位。

台北2026年5月4日 /美通社/ -- 企業級數位看板，在零售賣場、醫院大廳、企業園區與交通樞紐中，究竟能帶來什麼改變？COMPUTEX 2026，鎧應科技邀請您親臨現場，找到答案。6 月 2 日至 5 日，南港展覽館二館一樓 P1202b 展位，現場體驗已在全球逾 100 個國家實際部署的內容管理平台與工業級硬體解決方案。

數位看板不只是「加分項目」是業務成長的驅動引擎

領先企業正在以全新方式運用數位看板，不僅傳遞資訊，更主動創造營收、優化營運效率、鞏固品牌一致性。以下是各產業的實際效益：