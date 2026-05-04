Antimatter推出全球首個為 AI 推理打造的垂直整合新雲平台

計劃於香港設立全球總部 * * * Antimatter結合位於美國、歐洲與海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）各地分佈式微型發電站點中 超過1吉瓦的電力容量，建立由1,000座分散式微型數據中心組成的全球網路， 為持續增長的AI推理市場提供服務，速度比超大規模雲服務商快 5 倍、成本低五成。 香港2026年5月4日 /美通社/ -- 專為分佈式AI經濟而設的新一類新雲 (neocloud)平台 ，Antimatter（「公司」）近日宣布，透過三家企業策略性合併成立，包括Datafactory（美國能源與電力基礎設施）、Policloud（模組化微型數據中心網絡）及 Hivenet（分佈式雲端服務供應商）。

合併後實體打造了業界首個全面整合的 AI 基礎設施平台，涵蓋能源採購、實體硬件及雲端軟件，旨在以遠低於超大規模雲服務商的成本，以及大幅縮短推出市場的時間，滿足全球對 AI 推理的爆發式需求。 Antimatter計劃於香港設立全球總部，並正以前所未有的速度部署資金，建設首個針對AI推理優化的全球新雲網絡。公司已獲3億歐元資金，用於在2026年部署首100個 Policloud分散式微型數據中心，提供4萬張圖形處理器（GPU），活躍算力達3.6 exaFLOPS以上。 至2030年底，計劃於數十個國家部署的1,000個Policloud分散式微型數據中心網絡將提供超過40萬張GPU，分佈式AI推理算力超36 exaFLOPS，相當於5座傳統超大數據中心規模，但部署資本開支將能降低50%，並顯著縮短推出市場的時間。

Antimatter由連續創業者David Gurlé領導，他曾創立微軟的實時通信業務部門（Real-Time Communications business，即今日的Microsoft Teams）、領導Skype企業業務部門並促成其被微軟收購，以及創辦了Symphony Communication Services。 Antimatter聯合創始人、執行主席兼行政總裁David Gurlé表示:「在 AI 時代，真正的瓶頸不再是『智能』，而是『能源』。為第一代雲端與AI打造的基礎設施主要是集中式設計。但推理時代需要截然不同的模型：分佈更廣、部署速度更快，並以主權為設計核心。這正是 Antimatter正在建設的基礎設施。」 AI 推理為何正在打破雲端傳統模型

第一代AI主要關於在集中式數據中心訓練龐大的基礎模型。而下一階段，推理，則是在 Copilot、智能代理和即時決策系統等各類應用中，將這些模型每天運行數十億次。 這種轉變改變了一切。推理需要更貼近用戶、部署速度更快、能源效率更高，且在地理上更分廣的基礎設施。傳統超大規模雲服務商並非為此而建。它們的模型依賴龐大的集中式的園區，往往需時數年建設，且需要巨額的前期資本。 Antimatter的解決方案：將數據中心部署於能源所在之處，而非將能源輸送至數據中心。

市場預計，全球數據中心的容量將由2023年的55吉瓦增長至 2030年的220吉瓦，年複合增長率達22%。然而，併網排隊與基礎設施建設延誤正成為最主要的瓶頸。 僅在歐洲，2023 年就有超過12太瓦時的可再生能源電力被棄用，造成的價值損失超42億歐元。與此同時， 歐洲及海灣阿拉伯國家合作委員會地區仍有超過1,000吉瓦的新增可再生能源容量因許可審批與電網併網排隊而停滯。 專為 AI 推理時代打造的全棧新雲平台 Antimatter 具備獨特優勢，是全球唯一能掌控完整價值鏈的新雲平台：

智能能源層面 已鎖定超過 1吉瓦的電力容量，其中超過160兆瓦已於美國德克薩斯州與俄勒岡州投入營運。Antimatter將Policloud分散式微型數據中心直接部署於現有電力資產，包括風力、太陽能、水力、沼氣設施或其附近，僅需數月就能將閒置發電能力轉化為具生產力的 AI基礎設施，無需等待數年以獲得新的輸電容量。 分散式基礎設施層面 模組化貨櫃式微型數據中心集群，每個可容納多達 400張GPU，部署時間最快僅需5個月，遠快於傳統超大規模設施所需的24個月以上。目前Antimatter已於8個站點營運10個數據中心，另有500多個數據中心正在籌劃中。

分佈式軟件層面 專有的分佈式運算與儲存平台能將分散式硬件編排成具備全球默認的Tier 3級別能力的單一主權雲架構，可每日支援數十億次推理請求，邊緣工作負載延遲低於10毫秒，並為受監管行業提供完整的數據主權保障。 關鍵競爭優勢 指標 Antimatter 傳統超大規模雲服務商 每兆瓦滿載資本開支 約700萬美元 約3,500萬美元 部署週期 5 個月 24個月以上 客戶定價 較超大規模雲服務商低約50% 市場價格 邊緣延遲 低於10毫秒 不固定 減碳幅度 降低約70%；零水冷卻技術 常規水平 數據主權 以「主權優先」的原生架構設計；受當地司法管轄 附加式解決方案 强勁商業動能 Antimatter憑藉穩健現金流進入市場，展現出強勁的商業動能： 目前年度營收達2,000 萬美元

息稅前利潤（EBIT） 達 400 萬美元

超過 4,500 張 GPU 投入營運，並有超過 10,000+ 張需求

2026年部署100個Policloud分散式微型數據中心，提供超過4萬張GPU

計劃於 2030年底前部署1,000個Policloud分散式微型數據中心，提供超過40萬張GPU

多元化客戶群體：能源行業(35%), 公共部門(30%), 農業 (15%), 企業客戶 (20%)

公司18個月營收目標為2.5億美元以上，並於2030年底前突破25億美元。 投資者觀點 「AI基礎設施至今已成為一類戰略性資產，未來贏家將是能夠將實體資產與軟件大規模結合的企業。Antimatter建立了從兆瓦級電力供應到API服務的垂直整合模式，正是我們認為能夠定義未來十年數字增長的基礎設施類型。」 —— Alex Manson，渣打銀行SC Ventures行政總裁 「法國和歐洲需要具備主權性、高能效的基礎設施，才能在人工智能領域具有競爭力。讓我們對 Antimatter 深感信服的，不僅是公司擁有的技術，更在於能夠於短短數月內，利用現有電力資產，部署微型數據中心，同時滿足最嚴格的監管要求。」

—— Stéphanie Hospital，OneRagtime 創始人兼行政總裁 「在迪拜，我們親自見證新興市場如何跳過傳統基礎設施，直接採用 AI 原生架構。Antimatter的模式——分佈式、高資本效率並與能源體系深度融合——正是為這些市場量身打造的。」 —— Noor Sweid，Global Ventures 創始人兼管理合夥人 「Antimatter的方案之所以具吸引力，在於將尖端 AI 工作負載與更節約、可持續的基礎設施（分佈式、軟件定義、緊靠可用能源）巧妙結合。這正是我們希望在歐洲看到的典型深科技產業化案例。」 —— Bruno Sportisse，Inria 主席兼行政總裁