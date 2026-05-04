置地公司揭幕上海西岸中環二期商業

總投資 80 億美元的旗艦超高端綜合商業專案於上海標誌性黃浦江畔濱水岸線打造全新生活方式目的地

項目發佈全新品牌主題"Enjoy Life｜盡享生活"，突顯匯聚設計師零售與生活方式品牌的高端租戶組合



圖片一：西岸中環物業發展董事及主管黃全鳴先⽣ （Mr. Raymond Wong）；置地公司總法律顧問莊思勤先⽣（Mr. John Simpkins）；平安不動產首席運營官曾燦霞女士 （Ms. Alfreda Zeng）；西岸中環行政總裁關仕榮先⽣ （Mr. Stuart Grant）；西岸集團副董事長干瑾女士 （Ms. Gan Jin）；置地公司首席財務官貝國賢先⽣ （Mr. Craig Beattie） 以及 西岸中環商用物業董事及主管胡惠雅 女士（Ms. Vera Wu）



西岸中環二期商業正式啟幕，引入多家全球首店、設計師品牌及旗艦概念店，進一步鞏固西岸中環作為上海全新城市中心的核心定位。新晉入駐品牌囊括國際知名品牌三宅一生（Issey Miyake）、多品牌精品買手店SND、Leica Store & Gallery、瑞士手工巧克力品牌House of Läderach，以及設計品牌HAY與Paulmann等。





西岸中環規劃總開發面積逾170萬平方米，是置地公司迄今規模最大的單一投資項目，構建多元業態閉環，計劃將包括逾600個國際零售及生活方式品牌、180家餐飲商戶、逾5萬平方米的文化藝術設施，以及65萬平方米甲級寫字樓。目前，項目已吸引 adidas及lululemon等全球知名企業入駐辦公室。





西岸中環一期商業以餐飲、咖啡及運動休閒業態為核心，二期則聚焦設計師生活方式品牌，進一步提升該區域的高端定位。展望未來，三期將陸續引入全球頂級奢侈品牌旗艦店，持續增強該區域的國際吸引力。目前，項目已開放約1.2萬平方米的一期零售空間，此次將有3萬平方米的二期商業將於今年內開放。





置地公司集團⾏政總裁司米高（Michael T. Smith）先⽣表示：「西岸中環是我們戰略佈局中極具活力的全新標杆，充分展現了集團在亞洲主要門戶城市打造超高端、一體化商業綜合體的長期發展路向。作為置地公司迄今為止規模最大的單一投資項目及集團在中國內地的旗艦核心資產，西岸中環位元列集團資產組合中最重要的項目之一，旨在持續創造可持續的長期價值。」





上海西岸中環行政總裁關仕榮（Stuart Grant）先生表示：「西岸中環正穩步發展成為上海的新城市中心。我們很榮幸參與打造全球規模最大的綜合用途專案之一，重新定義現代都市生活範式。我們正傾力打造一個享譽國際的‘城中之城’，聚合優質辦公、零售、住宅及酒店業態匯聚於同一充滿活力的目的地，讓人們盡享豐富多元的生活體驗。」





隨著項目後續階段陸續落成，西岸中環將進一步鞏固其作為上海重點綜合商業片區之一的地位，並繼續作為集團投資組合中支援長期增長的重要基石。

香港 - 2026年5月4日 - 置地公司迎來重要里程碑，其坐落上海徐匯區的旗艦超高端綜合商業項目西岸中環的二期商業正式啟幕。作為整個項目總投資額達80億美元的開展篇章，全新品牌主題"Enjoy Life｜盡享生活"亦同步發佈，進一步強化該區域作為集工作、生活與休閒於一體的活力城區的定位。