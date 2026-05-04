置地公司揭幕上海西岸中環二期商業

- 總投資 80 億美元的旗艦超高端綜合商業專案於上海標誌性黃浦江畔濱水岸線打造全新生活方式目的地
- 項目發佈全新品牌主題"Enjoy Life｜盡享生活"，突顯匯聚設計師零售與生活方式品牌的高端租戶組合
西岸中環二期商業正式啟幕，引入多家全球首店、設計師品牌及旗艦概念店，進一步鞏固西岸中環作為上海全新城市中心的核心定位。新晉入駐品牌囊括國際知名品牌三宅一生（Issey Miyake）、多品牌精品買手店SND、Leica Store & Gallery、瑞士手工巧克力品牌House of Läderach，以及設計品牌HAY與Paulmann等。
西岸中環規劃總開發面積逾170萬平方米，是置地公司迄今規模最大的單一投資項目，構建多元業態閉環，計劃將包括逾600個國際零售及生活方式品牌、180家餐飲商戶、逾5萬平方米的文化藝術設施，以及65萬平方米甲級寫字樓。目前，項目已吸引 adidas及lululemon等全球知名企業入駐辦公室。
西岸中環一期商業以餐飲、咖啡及運動休閒業態為核心，二期則聚焦設計師生活方式品牌，進一步提升該區域的高端定位。展望未來，三期將陸續引入全球頂級奢侈品牌旗艦店，持續增強該區域的國際吸引力。目前，項目已開放約1.2萬平方米的一期零售空間，此次將有3萬平方米的二期商業將於今年內開放。
置地公司集團⾏政總裁司米高（Michael T. Smith）先⽣表示：「西岸中環是我們戰略佈局中極具活力的全新標杆，充分展現了集團在亞洲主要門戶城市打造超高端、一體化商業綜合體的長期發展路向。作為置地公司迄今為止規模最大的單一投資項目及集團在中國內地的旗艦核心資產，西岸中環位元列集團資產組合中最重要的項目之一，旨在持續創造可持續的長期價值。」
上海西岸中環行政總裁關仕榮（Stuart Grant）先生表示：「西岸中環正穩步發展成為上海的新城市中心。我們很榮幸參與打造全球規模最大的綜合用途專案之一，重新定義現代都市生活範式。我們正傾力打造一個享譽國際的‘城中之城’，聚合優質辦公、零售、住宅及酒店業態匯聚於同一充滿活力的目的地，讓人們盡享豐富多元的生活體驗。」
隨著項目後續階段陸續落成，西岸中環將進一步鞏固其作為上海重點綜合商業片區之一的地位，並繼續作為集團投資組合中支援長期增長的重要基石。
西岸中環
上海西岸中環（Westbund Central）是置地公司有史以來最大的單項投資項目， 總投資額達 80 億美元。項目地理位置優越，坐落于上海徐匯濱江區，提供約170萬 平方米的優質綜合物 業，預計將於 2028 年前分階段落成。西岸中環是置地公司"中環"系列優質商用物業中的旗 艦項目。該尊尚綜合商用物業設有 24萬平方米零售空間、65萬平方米甲級寫字樓、 16萬 平方米高端濱水住宅、兩座總面積達 5.5萬 平方米的酒 店，超過 5萬平方米的文化藝術場館，西岸漩心及其他公共空間。
置地公司
置地公司為大型上市的物業發展、投資及管理集團，專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。置地公司管理超過500億美元資產，旗下高端及超高端綜合地產組合包括營運中可出租面積逾 197萬平方米，以及發展中可出租面積約 143萬平方米的物業組合，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。旗下物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。置地公司於1889年成立，秉持長遠發展視野，與資本夥伴共同投入重大投資，並聚焦於能為租戶、顧客及投資者創造最大價值的資產組合。置地控股有限公司在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在新加坡及百慕達作第二上市。置地公司乃怡和集團成員之一。