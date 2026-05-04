Brookfield與The Nuclear Company合作成立新公司，以加速美國的核能發展

新成立的公司已被選為V.C. Summer核項目的項目經理 南卡羅來納州哥倫比亞和紐約2026年5月4日 /美通社/ -- 全球領先的投資公司Brookfield和核項目開發和交付公司The Nuclear Company (「TNC」)今天宣佈結成合作夥伴關係，成立一家專門開發西屋核反應爐技術的新公司。 該合作夥伴關係的目標是建立一家世界領先的核項目執行公司。 Brookfield的全球資產管理和能源基礎設施開發能力，加上TNC的核項目交付專業知識，將成為專門的項目開發公司的基礎。 該業務將提供僅基於西屋反應爐技術的核項目部署的執行能力，包括AP1000和AP300 ，以及端到端項目管理、許可支持以及工程、採購、施工和調試活動的監督。 雙方預計在未來幾個月內，根據慣例的批準和條件，在確定文件方面有所進展。

作為可能在南卡羅來納州詹金斯維爾附近開發兩個部分建造的AP1000單元的努力的一部分， Brookfield選擇了新公司作為南卡羅來納州費爾菲爾德縣核項目的項目經理，正式名為V.C.夏季核單元2和3 （「項目」）。 該項目是美國最適合執行的核開發機會之一。 南卡羅來納州國有公用事業公司Santee Cooper支持該公司在項目中的角色。 新公司將支持項目的盡職調查活動，並在進入最終投資決策時監督交付。 該項目的開發仍有待進一步評估、監管批準和最終協議的執行。 Brookfield管理合夥人Wyatt Hartley表示：「這家合資企業反映了Brookfield對大規模基礎設施投資的嚴格方法，並專注於與經驗豐富的運營商合作。」「通過將我們的全球基礎設施開發能力與核項目交付專業知識相結合，我們相信這個平臺有潛力加速美國的核復甦，建立在西屋與美國政府合作的勢頭之上。」

The Nuclear Company首席核能官Joe Klecha表示：「我們的團隊建立在Vogtle領域和世界上一些最複雜的能源項目上。」 「我們知道如何運送核能。 缺少的是一個模型，它將人員、能力和資本匯集在一起，以快速和規模的方式做到這一點。 這就是這種合作關係所創造的。」 關於Brookfield Brookfield是一家全球領先的投資公司，管理資產超過1萬億$ ，擁有並經營構成全球經濟支柱的不動產資產和基本服務業務。 我們代表世界各地的機構和個人在基礎設施、可再生能源和轉型、私募股權、房地產和信貸領域進行投資，這些領域對支持經濟增長和生產力至關重要。

憑藉跨越一個多世紀的傳統和在30多個國家/地區的運營，我們部署了長期耐心的資本，以建立基礎資產和業務，為聯繫更緊密、更具彈性和可持續性的未來提供動力，尋求為客戶創造長期財富，同時為股東帶來強勁的風險調整回報。 Brookfield Corporation （股票代碼： BN ）和總部位於紐約的全球領先另類資產管理公司Brookfield Asset Management （股票代碼： BAM ）均在紐約證券交易所和TSX上市。 如需更多資訊，請造訪我們的網站： www.brookfield.com。 關於The Nuclear Company 核能公司通過其專有的核操作系統（ NOS ）支持的一次性建造方法開創了核建設的現代化，這是一個人工智能驅動的平臺，可將所有技術的反應堆建設轉化為數據驅動的可預測過程。 TNC由核電和能源基礎設施資深人士（包括將Vogtle 3號和4號機組上線的團隊）創立，部署核電並為現有設施提供服務，以確保美國的長期能源安全。