Omnichat 全面轉型 AI 原生顧客體驗平台 以 Omni AI 引領 Agentic AI 智慧工作浪潮

台北2026年5月5日 /美通社/ -- 全通路顧客體驗平台 Omnichat 今日宣佈，隨著全新升級版 Omni AI 面世，公司已全面轉型為 AI 原生自主代理（AI-Native Agentic） 顧客體驗平台。此次技術架構的重大演進，旨在為企業客戶提供一套能自主運作的 AI 數位員工團隊。憑藉在東南亞連續兩年創下 130% 的年增長率，並成功協助全球客戶創造超過 1 億美元的收入，Omnichat 透過領先的自主代理 AI（Agentic AI）技術，協助企業突破傳統人力編制限制，實現業務規模化增長。 憑藉連續兩年於東南亞市場創下 130% 的爆發式成長，並在全球處理超過 30 億條訊息，Omnichat 透過領先的自主代理 AI (Agentic AI) 技術，協助企業突破傳統人力編制限制，驅動業務規模化增長。至今，平台已協助客戶創造逾 1 億美元收入；與一般電商平台相比，其跨渠道轉化率更大幅提升達 5 倍。

AI 員工時代：超越聊天機器人 打造自主式 AI 團隊 此次轉型標誌著 Omnichat 正式告別傳統基於預設規則（Rule-based）的聊天機器人模式。透過將行銷、客戶支援與銷售整合至單一的智慧生態系統，Omnichat 突破了傳統 SaaS 工具的局限，為「後 SaaS 時代」的增長奠定全新典範。 Omni AI 的原生核心引入「AI 員工」概念，這些自主代理具備與人類員工同等水準的教育訓練與執行力。它們擁有認知能力，能深度思考複雜的商業邏輯，並以品牌專屬的語調進行溝通，全權管理從起始到結束的完整工作流程。它們不再僅是被動回應查詢，而是能主動生成解決方案、執行各項任務，成為品牌人力資本的無縫延伸，全天候 24/7 自主驅動業績增長。

自主代理工作流：「從策略到執行」秒速完成 Omnichat 致力打破企業策略規劃與技術執行之間的隔閡。透過全新推出的 Omni AI Message Flow，平台以自主代理 AI 驅動的自動生成機制，取代過往繁瑣的手動設定，賦予行銷團隊對業務營運進行戰略編排與指揮的能力。 Omni AI Message Flow：代理式設計的力量 行銷人員從此無需再依賴手動的「拖拉式（drag-and-drop）」設計工具。Omni AI Message Flow 引入了自主代理工作流（Agentic Workflow），能精準配合品牌目標並自動處理複雜的營運任務。作為企業的智慧大腦，該平台能在數秒內將行銷構思轉化為正式上線的活動。

品牌形象即時導入： 企業只需輸入網址，Omni AI 即可瞬間吸收品牌的獨特識別（CI）、個性語調及知識庫，確保所有自動產製的行銷素材均精準符合品牌規範。

企業只需輸入網址，Omni AI 即可瞬間吸收品牌的獨特識別（CI）、個性語調及知識庫，確保所有自動產製的行銷素材均精準符合品牌規範。 自主工作流生成： 只需以自然語言說明活動目標，Omni AI Message Flow 即可生成完整的訊息架構、邏輯及創意素材，突破傳統模板的限制，自主構建以目標為導向的複雜顧客旅程。

只需以自然語言說明活動目標，Omni AI Message Flow 即可生成完整的訊息架構、邏輯及創意素材，突破傳統模板的限制，自主構建以目標為導向的複雜顧客旅程。 進階生成式多媒體庫： 內建 AI Studio 讓團隊能直接在流程編輯器中修改或生成專業影像，無需切換平台，大幅提升創作效率。 為確保 AI 員工能精準代表品牌，Omnichat 引入了兩項關鍵安全機制：

人機協同（HITL）監管： 企業團隊擔任「AI 主管」角色，負責指導 AI 員工並審核關鍵決策，確保每次互動具備 AI 高效率之餘，兼具品牌溫度與安全性。 沙盒測試環境（Sandbox Testing）： 在 AI 正式上線前，品牌可利用即時測試環境進行壓力測試，檢測對話路徑與邏輯，讓團隊能即時作出調整與精準微調，確保 AI 在首次接觸客戶前已處於最佳狀態。 Omnichat 創辦人及執行長陳正達（Alan Chan）表示：「我們不只是將 AI 視為一個新功能，而是要將『AI 原生自主代理平台』奠定為全球產業的新標準。透過部署 Omni AI Message Flow 等自主工作流，我們為客戶提供具規模化的 AI 員工團隊，讓企業人才晉升至創意與戰略決策層面，而執行細節則由 Omni AI 全權負責。」 以 AI 實力鞏固全球全渠道領航地位 目前，Omnichat 是亞太區內唯一同時獲得LINE Biz-Solutions 金級技術夥伴、Meta 官方合作夥伴及 AWS 合作夥伴官方認證的科技公司。憑藉這項「技術金三角」認證，Omnichat 確保企業客戶在 LINE 、WhatsApp、Messenger、Instagram、WeChat、TikTok 及 KakaoTalk 等全球主流社群管道上，均能享有企業級安全性。

Omnichat 不僅深耕台灣及香港市場，服務全球逾 5,000 間企業，客戶更遍佈新加坡、馬來西亞、澳洲、泰國、日本、印尼、英國及阿聯酋。其於 AI 驅動對話式商務領域的市場地位，由以下關鍵指標充分實證： 東南亞市場爆發式增長： Omnichat 已連續兩年於東南亞市場創下 130% 的年增長率，印證區域市場對 AI 原生解決方案的強勁需求。

Omnichat 已連續兩年於東南亞市場創下 130% 的年增長率，印證區域市場對 AI 原生解決方案的強勁需求。 企業級規模擴展力： 系統在過去 12 個月內成功處理並發送超過 30 億條訊息，彰顯其全球 AI 網絡基礎架構的高穩定性與擴展力。

系統在過去 12 個月內成功處理並發送超過 30 億條訊息，彰顯其全球 AI 網絡基礎架構的高穩定性與擴展力。 可量化的經濟價值： 除了提升客戶參與度，Omnichat 更是驅動商業增長的核心引擎。平台已協助客戶創造超過 1 億美元收入，跨通路轉化率更比傳統電商平台高出 5 倍。

AI 時代的企業級監管與資安防護 隨著企業將 AI 員工整合至核心營運，Omnichat 將安全防護視為首要任務： 數據主權： Omnichat 針對全球品牌多元的營運環境，嚴格遵守國際數據隱私標準。作為 LINE 及Meta 等主流通訊生態系統的官方合作夥伴，所有客戶數據均受企業級加密技術保護。

Omnichat 針對全球品牌多元的營運環境，嚴格遵守國際數據隱私標準。作為 LINE 及Meta 等主流通訊生態系統的官方合作夥伴，所有客戶數據均受企業級加密技術保護。 企業級安全護欄（Enterprise Guardrails）： 管理人員擁有絕對監察權，可精準設定 AI 員工的存取與執行權限，確保在追求生產力的同時，絕不犧牲資訊安全。 Omnichat 轉型為 AI 原生平台，標誌著企業與全球消費者互動方式的轉捩點。當市場需求增長速度快於人力擴張時，Omnichat 的 AI 員工團隊賦予品牌保持競爭力所需的靈活性。Omnichat 正致力建構一個全新的商業未來：AI 數碼代理具備獨立構思、執行及優化完整工作流程的能力，同時始終受控於嚴謹的企業級安全防護。