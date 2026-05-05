MetaOptics - 擬納斯達克雙重上市最新進展

新加坡2026年5月5日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）已於2026年5月4日根據經修訂之美國《1933年證券法》，向美國證券交易委員會提交Form F-1註冊聲明，內容涉及本公司擬就建議之納斯達克雙重上市發行美國存托股份（ADSs）。建議發行的ADSs數量及發行價格區間尚未確定。

Roth Capital Partners及The Benchmark Company, LLC將擔任是次擬議發行之承銷商代表。

本次擬議發行僅將透過招股章程進行。有關本次擬議發行的初步招股說明書（如有）可透過造訪美國證券交易委員會 (SEC) 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 系統取得。或者，初步招股說明書（如有）可從以下機構取得：Roth Capital Partners，地址：888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660，或發送電子郵件至 [email protected]；或 The Benchmark Company, LLC，地址：150 East 58th Street, 1775, NY. [email protected]。