Pinecone 推出亞洲首個無伺服器區域，並於新加坡設立雲端區域 將人工智能知識基礎設施引入亞太市場

除了在 AWS ap-southeast-1 上提供新服務外，Pinecone 還發佈了 Nexus 知識引擎、KnowQL 查詢語言、Marketplace、Builder 層級方案，以及原生全文檢索功能 新加坡2026年5月5日 /美通社/ -- Pinecone 是大規模人工智能 (AI) 的知識基礎設施，今天宣佈在 AWS 亞太（新加坡）區域 (ap-southeast-1) 推出亞洲首個無伺服器區域，將完整的無伺服器向量數據庫及知識基礎設施引入亞太區市場。藉此新區域，東南亞、澳洲及整個亞太區的機構，能在低延遲和本地數據駐留的條件下運行人工智能工作負載。 新加坡區域的推出亦配合 Pinecone 一系列產品發布，包括：為人工智能代理設計的知識引擎 Pinecone Nexus、用於代理式檢索的宣告式查詢語言 KnowQL、提供超過 90 個投產就緒的知識應用程式的 Pinecone Marketplace，以及每月 20 美元的全新 Builder 層級方案。此外，核心資料庫亦新增原生全文檢索功能，並推出專用讀取節點，支援高吞吐量及低延遲的生產工作負載，在規模化下可降低高達 97% 成本。

Pinecone 行政總裁 Ash Ashutosh 表示：「優秀絕佳的知識基礎設施，理應讓每個地區的每位開發人員都能輕鬆使用。 在亞洲推出首個無伺服器區域，是 Pinecone 一大重要里程碑。亞太區各地的機構現可使用與全球 9,000 多名客戶相同的基礎設施，並享有區內企業所需數據駐留、低延遲及就近部署的優勢。 配合今日推出的 Nexus、KnowQL、Marketplace 以及新的 Builder 層級方案，我們正以適當的規模及價格，提供最全面的人工智能知識基礎設施，消除建構過程中的所有障礙。」 Pinecone Nexus：專為代理而設的知識引擎

隨著人工智能由輔助應用演變為自主代理，對知識基礎設施的要求亦在發生根本變化。現今代理約 85% 的工作量花在情境檢索上，結果任務完成率只有 50–60%，完成時間無法預測，代幣 (Token) 成本亦不斷飆升。 Pinecone Nexus 把推理步驟提前，由檢索階段移至知識編譯階段，以解決此問題。其情境編譯器可將原始數據轉化為經任務優化的成果，供代理直接使用。而其可組合檢索器則以低延遲提供這些成果，並支援欄位級引用及確定性的衝突解決機制。早期結果顯示，代幣用量可減多達 90%，任務完成率超過 90%，完成時間加快 30 倍。

Nexus 的核心是 KnowQL，這種宣告式查詢語言為代理提供統一的知識存取介面。只需一次調用，就能指定輸出格式、引文要求和延遲預算，取代自定義工具定義和專用黏合代碼，並回傳值得信任、有根有據的結構化知識。 Pinecone Marketplace Pinecone Marketplace 匯聚各種功能完備、投產就緒的知識應用程式，用戶可隨時部署、按需自訂、瞬間啟動。推出時便已提供超過 90 個投產就緒的解決方案，涵蓋銷售與收益、保險、房地產、法律與合規、人事與人力資源 (HR)、客戶支援等多個範疇。這些應用程式由 Pinecone 與合作夥伴共同開發，不必自行組裝任何基礎設施。Marketplace 推出初期可供免費使用，由合作夥伴建立的商業解決方案亦即將上線。

全新定價及基礎設施更新 Pinecone 的全新 Builder 層級方案，每月只需 20 美元，即可完全存取其生產級基礎設施，並享有免費技術支援。專用讀取節點提供預設的讀取容量，配合溫數據路徑及固定時數定價，為持續的高吞吐量工作負載在拓展規模時降低 77–97% 的成本。自備雲端（Bring Your Own Cloud，簡稱 BYOC）方案讓 Pinecone 在客戶自己的雲端環境中完全託管部署，特別適合有數據駐留或監管要求的機構。此外，Pinecone 更將原生全文檢索融入核心數據庫，現已開放公開預覽。此功能實現了混合檢索，融合語義廣度與精準比對的嚴謹，從容應對代理規模的查詢洪流。

新加坡區域現已正式推出。 這是 Pinecone 在亞洲的首個無伺服器區域，與現有 AWS 美國及歐洲的無伺服器區域並列，未來亦計劃開設更多區域。 按此即可展開體驗。如欲進一步了解今天發佈的詳細資訊，請參閱網誌。 關於 Pinecone Pinecone 是大規模人工智能的知識基礎設施。 憑著其引領在前的向量數據庫及知識引擎 Pinecone Nexus，全球超過 9,000 名客戶及 800,000 名開發者得以建構準確而高效的人工智能應用。Pinecone 的使命，是讓人工智能具備豐富知識。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pinecone.io。 媒體聯絡人：

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高級 傳訊總監