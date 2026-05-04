SM一季度淨利潤增長7%至215億菲律賓比索

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「第一季度我們的業績延續良好勢頭，零售板塊表現尤為亮眼。我們清楚當前外部環境存在諸多挑戰，將堅持嚴格成本管控、聚焦滿足消費者需求，即便在居民消費趨於謹慎的環境下，也竭力維持穩健經營表現。」

今年1月至3月，公司合併營收從去年同期的1520億菲律賓比索上升5%，至1594億菲律賓比索。

SM依托多元化盈利結構夯實整體業績，銀行業貢獻淨利潤占比49%，地產占28%，零售占15%，投資業務占8%。

零售板塊展現出強勁的消費韌性，SM零售業務淨利潤達41億菲律賓比索，同比增長13%。非食品類零售成為增長主力，尤以百貨業態表現突出，畢業季消費等季節性需求為業務增長形成有力支撐。

與此同時，特色零售及食品零售板塊同樣貢獻穩健業績。作為集團最大的面向消費者的業務，SM零售為母公司層面提供了可觀的經常性現金流。

組合投資持續帶來增量增長並增強多元性。Atlas Consolidated Mining & Development Corporation受益於銅價上漲；2GO Group物流及旅遊板塊全線實現增長。Goldilocks Bakeshop也在畢業季初期迎來需求攀升。