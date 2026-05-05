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商業動向
出版：2026-May-05 09:00
更新：2026-May-05 09:00
PR Newswire

Compass Offices 擴展業務版圖 進駐尖沙咀新港中心 1 座

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Compass Offices 全新中心進一步鞏固其於香港靈活辦公空間供應商的地位。

香港2026年5月5日 /美通社/ -- Compass Offices 正式宣佈，位於尖沙咀新港中心 1 座（Silvercord Tower 1）的全新商務中心將於 6 月正式開幕。是次擴充進一步實踐了公司深耕本港最繁華商業區之一的承諾。

Compass Offices 進一步擴充香港業務，於尖沙咀新港中心 1 座打造現代化的協作辦公空間。

新中心坐落於尖沙咀廣東道，地理位置優越，處於全球最具活力的商業及零售樞紐核心。中心與港鐵 A1 出口僅需 5 分鐘步程，且鄰近高鐵西九龍站及中國客運碼頭，為面向國際市場的客戶提供無與倫比的交通便利。

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新中心秉持「以人為本」的設計理念，不止具備基礎辦公功能，更精準預判多元客戶的差異化需求。透過深入了解客戶獨特的業務需求，並提供細緻周到的款待服務，我們致力營造一個具包容性與協作性的工作空間，讓客戶能專注於業務發展與團隊成長。除配備現代化設計、裝修精緻齊全的辦公空間外，我們亦透過精心策劃的活動計劃促進客戶間的交流，並提供多功能的活動空間及專業的活動統籌服務。此外，我們的客戶更可享有專屬的福利優惠，旨在提升日常工作體驗，助力客戶在專業及高效能的氛圍中成長。Compass Offices 主席鍾永良表示：「我們在香港的持續增長，反映了公司致力於客戶最需要的核心地段，提供高品質且高效能辦公空間的策略。新中心選址在尖沙咀商務與休閒商圈交匯處，依托片區優越的交通網絡與濃厚的商務氛圍，為客戶打造理想的辦公據點。」 

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新商務中心6 月的落成，正回應了九龍區對靈活、高規格辦公方案日益增長的需求。透過結合尊貴的商業地址與即租即用、全方位管理辦公空間的實用優勢，Compass Offices 繼續支持中小企及企業團隊優化營運靈活性。是次業務擴張更強化了我們對款待服務與以人為本服務的關注，確保辦公環境能優先照顧每位會員的身心健康與生產力。

關於 Compass Offices

Compass Offices 提供專業、高效且靈活的辦公空間，旨在支持企業在不同階段的成長。我們即租即用的商務中心及靈活的租賃條款，助力初創企業、中小企及跨國團隊輕鬆擴展規模。我們的據點遍佈亞太地區各大主要商業區，提供以生產力為導向的環境、精心策劃的活動計劃以及多元化的客戶福利，助企業在瞬息萬變的環境中保持靈活敏捷。

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聯繫方式：
Compass Offices
[email protected]

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SOURCE Compass Offices

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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