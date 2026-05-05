Colebrook Bosson Saunders擴展Flo X多屏支架兼容性，支持曲面超寬顯示器

倫敦2026年5月5日 /美通社/ -- 辦公場所人體工程學設計領導者Colebrook Bosson Saunders（「CBS」或者「該公司」）推出了Flo X單屏適配器。該產品擴展了其Flo X多屏支架臂的適配範圍，可支持49英吋至57英吋的大尺寸超寬曲面單屏顯示器。該適配器專為應對專業及混合工作環境中曲面大尺寸顯示屏日益普及的需求而設計，進一步鞏固了CBS在複雜屏幕格式人體工學支持領域的專業地位。
CBS認為，曲面屏的適配需要依托三維立體工程設計方案。對品牌而言，設備適配性並非僅由承重能力決定，還取決於顯示器尺寸與曲率半徑，其中涵蓋1000R 及以上高曲率規格。隨著Flo X單屏適配器的推出，CBS顯示器支架全系產品現已具備全方位強勁承重性能，可適配20英吋至57英吋全尺寸顯示器，並完美兼容1000R及以上規格的曲面顯示屏。
CBS亞太、中東及非洲高級營銷經理Cecil Huang表示：「辦公場景在持續迭代升級，CBS始終專注於打造貼合大眾科技使用習慣的解決方案。Flo X單屏適配器充分體現了我們深耕面向未來的辦公空間設計、持續滿足大尺寸曲面顯示器日益變化的使用需求的長遠理念。」
Flo X單屏適配器可使現有的Flo X多屏安裝系統適配49英吋至57英吋的超寬曲面單屏顯示器。該適配器採用製造商提供的固定配件，確保符合保修要求，在實現此類配置的同時，仍保留了CBS標誌性的動態指尖調節功能和人體工學精準度。它讓客戶無需更換整套支架臂系統，即可將Flo X多屏系統配置為專用大屏應用方案，既保護了現有投資，又兼顧了靈活性、定位控制、精細高度調節及人體工學性能。
此次產品的推出進一步鞏固了CBS在曲面屏兼容性領域的領導地位，順應了市場更廣泛地轉向根據重量、尺寸和曲率半徑評估顯示器支撐方案的趨勢，同時更加注重滿足長期工作空間的需求。
關於Colebrook Bosson Saunders
Colebrook Bosson Saunders成立於1990年，自2022年起成為MillerKnoll集團的一員。公司專注於將人與技術無縫連接，其核心價值觀為：創新、連接與創造。
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Cecil Huang
亞太、中東及非洲高級營銷經理
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SOURCE Colebrook Bosson Saunders