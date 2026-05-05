Colebrook Bosson Saunders擴展Flo X多屏支架兼容性，支持曲面超寬顯示器

CBS亞太、中東及非洲高級營銷經理Cecil Huang表示：「辦公場景在持續迭代升級，CBS始終專注於打造貼合大眾科技使用習慣的解決方案。Flo X單屏適配器充分體現了我們深耕面向未來的辦公空間設計、持續滿足大尺寸曲面顯示器日益變化的使用需求的長遠理念。」 Flo X單屏適配器可使現有的Flo X多屏安裝系統適配49英吋至57英吋的超寬曲面單屏顯示器。該適配器採用製造商提供的固定配件，確保符合保修要求，在實現此類配置的同時，仍保留了CBS標誌性的動態指尖調節功能和人體工學精準度。它讓客戶無需更換整套支架臂系統，即可將Flo X多屏系統配置為專用大屏應用方案，既保護了現有投資，又兼顧了靈活性、定位控制、精細高度調節及人體工學性能。

此次產品的推出進一步鞏固了CBS在曲面屏兼容性領域的領導地位，順應了市場更廣泛地轉向根據重量、尺寸和曲率半徑評估顯示器支撐方案的趨勢，同時更加注重滿足長期工作空間的需求。 關於Colebrook Bosson Saunders Colebrook Bosson Saunders成立於1990年，自2022年起成為MillerKnoll集團的一員。公司專注於將人與技術無縫連接，其核心價值觀為：創新、連接與創造。 獲取更多信息，請訪問：https://www.colebrookbossonsaunders.com/. 媒體聯繫： Cecil Huang

亞太、中東及非洲高級營銷經理

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