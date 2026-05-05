星路科技FUIDL於CapBridge及1exchange上架，拓展亞洲市場流動性

香港和新加坡2026年5月5日 /美通社/ -- 星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）宣布，星路美元即時數字流動性代幣（Finloop USD Instant Digital Liquidity, FUIDL）正式於新加坡領先數字財富管理平臺CapBridge、新加坡合規RWA交易所1exchange上架，面向專業投資者開放認購。此舉標誌著FUIDL首次進入新加坡市場，亦為亞洲專業投資者提供了合規、高效的鏈上美元流動性管理工具。 FUIDL由星路科技作為代幣化代理人提供代幣化技術解決方案及代理服務，是一種基於多鏈發行的實時申贖代幣，相比傳統現金管理工具實現了多項關鍵突破：快速流動性， 最快實現T+0申贖*，支持7x24小時無縫操作，顯著提升資金周轉效率；優質資產背書， 底層資產錨定國際AAA投資級美元貨幣市場基金，兼顧本金安全與收益穩定；低交易成本， 推廣期**免除傳統基金的認購（鑄幣）及贖回費用；多鏈部署及流程透明，已在多條主流區塊鏈部署，實現流程透明化管理。

此次合作構建了從代幣發行、一級市場分銷到二級市場交易的全鏈路體系。FUIDL在提供傳統金融級安全保障的同時，確立了機構級資金鏈上管理的合規新範式。CapBridge將助力FUIDL拓展一級市場分銷渠道，提升其在全球財富管理市場的觸達率與流動性；1exchange 將在其合規的交易平臺上線 FUIDL，為投資者提供參與FUIDL 二級市場交易的渠道，並進一步豐富其投資組合選擇。 星路科技CEO蔡華先生表示：「此次與CapBridge及1exchange合作，為FUIDL提供了觸達新加坡及境外專業投資者的合規分銷渠道，亦是FUIDL首次將客戶拓展至新加坡。星路科技已打造一站式RWA技術、發行、分銷平臺FinRWA Platform(FRP)，並陸續協助發行人推出FUIDL等優質代幣化產品。香港及新加坡已穩居全球金融中心第三第四位及亞太區前兩位，此次合作將進一步增強星路科技在亞洲RWA領域的領先影響力。」

CapBridge的CEO Dr. Janet Liu表示：「引入FUIDL將進一步拓寬全球機構及高凈值客戶在前沿、安全資產配置方面的邊界。FUIDL不僅豐富了CapBridge的多元財富管理資源，更實現了傳統金融與 Web3 生態的合規互聯。通過CapBridge成熟的分銷網絡與客戶服務體系，我們希望幫助更多亞洲專業投資者以更低門檻、更高透明度參與到RWA代幣化浪潮中。」 1exchange的CEO Sheena Lim表示：「FUIDL 在 1exchange 的正式上市將為投資者提供更高效、透明且合規的代幣化產品。此次合作旨在構建覆蓋代幣化、一級發行、掛牌上市及二級市場交易的一體化生態體系方面，為投資者持續引入優質代幣化資產。」

關於CapBridge CapBridge，為FOMO Group成員公司，是總部位於新加坡的一家領先數字財富管理平臺。該企業持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照，可提供包括證券和集體投資方案在內的資本市場產品與資產托管服務，以及發布有關投資產品的分析和報告。CapBridge專註於為高資產凈值個人和機構客戶提供傳統和數字資產的投資服務，通過其一站式的數字投資平臺，提供高度精選、高質量和機構級的投資機會，滿足客戶多樣化的資產配置需求。欲獲取更多信息，請訪問 www.capbridge.sg。

關於1exchange 1exchange 隸屬於 FOMO Group ，是一家全球領先的RWA（Real-World-Asset，真實世界資產）證券代幣與私募上市交易所，並持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的執照。憑借其完整的鏈上基礎設施，1exchange 使資產發行方能夠將RWA代幣掛牌上市，同時為投資者提供一個安全可信的二級市場，以便交易與投資新世代數字資產，開啟全球流動性。更多信息請瀏覽 www.1x.exchange。 *具體取決於資金到帳時間。 ** 優惠期截至 2026 年 12 月 31 日。費率減免僅適用於 CapBridge 平臺交易，不包括 1exchange (1x)。後續相關費用如有調整，發行人將至少提前1個月通過官方渠道向投資者發出通知。

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