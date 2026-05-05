國泰金控連續入選道瓊斯領先全球指數與新興市場指數

台北2026年5月5日 /美通社/ -- 國泰金融控股（以下簡稱「國泰金控」）持續鞏固其全球可持續發展領導者地位，連續第八年入選道瓊斯領先全球指數（DJBIC，原道瓊斯可持續發展指數(DJSI)），連續第十一年入選道瓊斯新興市場指數。該公司還入選標普全球《可持續發展年鑒2026》全球前5%成員股，ESG評分位居全球保險業前2%，超越98%的國際同業，彰顯出其將ESG實踐轉化為可量化競爭優勢的卓越能力。

此次評級凸顯出國泰金控在公司治理與風險管理核心領域的突出表現，在信息披露與報告、風險與危機管理、政策影響力、信息安全、可持續金融、人權、普惠金融、客戶關係、隱私保護等維度斬獲滿分。同時，公司在氣候戰略、勞工實踐、人力資本管理方面表現優異，實現從合規遵循到將可持續發展深度融入資本配置與長期價值創造的跨越。

國泰金控以氣候、健康、賦能三大支柱為戰略核心，持續擴大其在金融生態中的影響力。公司設立董事會直屬企業可持續發展委員會，作為專職職能委員會強化可持續治理架構，統籌管理高管級ESG策略委員會及其下轄六個專項工作組，全面推進可持續發展舉措落地。