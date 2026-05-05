TrendAI™ 與 Anthropic 攜手 以 Claude Opus 4.7 促進人工智能驅動漏洞偵測與風險緩解

此合作收窄漏洞發現與實際風險降低之間的落差香港 - 2026年5月5日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 宣佈與 Anthropic 展開合作，支援在資訊保安研究領域擴大部署Claude Opus 4.7。透過此合作，企業能更快降低現實世界的風險，運用人工智能加速驅動的威脅情報，在漏洞影響業務前即完成辨識、排序與緩解。
TrendAI™ 參與了 Anthropic 的「資訊保安驗證計劃」，確認能在前沿人工智能模型中進行防禦。
TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「人工智能正以前所未有的速度加快發掘漏洞，但修補時間卻未能同步跟上。我們與 Anthropic 的合作，確保企業能取得最頂尖的漏洞威脅情報，並在攻擊發生前全面降低環境中的風險。」
TrendAI™ 於 2025 年推出人工智能強化資訊保安、情報與研究平台（AESIR），結合機器級別自動化與人類專家監督，運用 Claude Opus 4.7 以攻擊者視角進行推理，判斷在複雜軟件生態系統中哪些資產可被接觸、操控及被利用。以大規模運作的 AESIR 能自主發現並驗證真實存在的漏洞。TrendAI Vision One™ 則在此基礎上，進一步排序漏洞、對比攻擊路徑，並於混合環境中實現快速緩解措施，包括虛擬補丁。
TrendAI™ 正處於當前資訊保安領域最關鍵的兩大趨勢交匯點：一方面是驅動新威脅版圖的人工智能模型，另一方面則是與之抗衡的人工智能防禦能力。AESIR 已發掘多項重大漏洞，並與 ZDI（Zero Day Initiative）合作，協助為領先業界的人工智能平台包括 NVIDIA、騰訊、代理式框架及 MCP 工具完成關鍵 CVE 修補。根據《TrendAI™ 人工智能資訊保安現況報告》，僅在 2026 年就預期將出現 2,800 至 3,600 個人工智能相關 CVE；AESIR 正是為了此運作規模而打造。
了解 TrendAI™ 如何推進人工智能驅動資訊保安防護：
https://www.trendmicro.com/en_hk/research/26/a/aesir.html
TrendAI™ 與 Anthropic 的合作，透過結合人工智能驅動的程式碼情報與現實世界風險排序，持續推動業界向前發展。判斷哪些漏洞會帶來實際風險、將其排序並在遭利用前完成緩解，已成為資訊保安防護的關鍵能力。透過 TrendAI Vision One™，企業能落實執行研究成果，快速評估資產曝險狀況、辨識攻擊路徑，並套用如虛擬補丁與漏洞入侵偵測等防護管控。即使程式碼修補仍需時間，此方式亦能迅速降低風險，對於漏洞經常在系統部署後才被發現的正式營運環境而言，尤為關鍵。
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關於 TrendAI™
TrendAI™ 作為全球人工智能資訊保安的領導者，致力協助企業無憂創新，透過保護人工智能、雲端、網絡、用戶端與資料，全面防禦現代化受攻擊面。其核心 TrendAI Vision One™ 是一套一體化的資訊保安平台，集中網絡風險曝險管理與資訊保安運作，從基礎架構、模型到用戶，完善保護整個人工智能生命週期。該平台以世界級威脅情報與深度啟示驅動，每天為企業阻擋數以億計威脅。TrendAI™ 在全球 75 個國家擁有 6000 位專家，協助資訊保安領導者超前防禦威脅，並在整個受攻擊面上建立主動式安全成效，涵蓋包括 AWS、Google、Microsoft 等關鍵環境。AI Fearlessly.
關於Anthropic
Anthropic 是一家專注於人工智能安全與研究的公司，致力於打造可靠、可詮釋且可受控的人工智能系統。旗下的 Claude 系列模型，包括 Claude Opus 4.7，在多種應用場景中提供進階能力，涵蓋程式碼理解與資訊保安分析等領域。