平安數字銀行保險限時優惠 自主揀危疾保障計劃首年保費半價

香港 - 2026年5月5日 - 平安數字銀行推出危疾保障產品「自主揀危疾保障計劃」優惠，客戶只需透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式，由即日起至2026 年6 月30日（「推廣期」）內成功申請，即可享首年保費5折優惠* 。



「自主揀危疾保障計劃」由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）承保，一旦確診癌症、急性心肌梗塞和中風當中任何一種危疾，即可獲支付現有投保額的100%。萬一不幸患上原位癌或早期癌症，可獲預支原有投保額之35%1一筆過財政支援，全面守護您和家人的需要，可以安心養病。客戶可靈活選擇額外附加59種危疾保障及全港首創23大疾病的額外醫療保障3。



詳情請參閱平安數字銀行個人銀行手機應用程式內的產品說明。如有查詢，請透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



*優惠適用於指定推廣期內透過平安數字銀行手機應用程式成功提交申請，並符合所有相關條件。優惠受條款及細則約束，名額用完即止，恕不另行通知。



1只有被保人在保單生效日起首90個曆日後出現相關疾病之首次徵狀、狀況及進行與相關疾病有關的診斷或手術，富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）方會支付3大疾病權益、特定器官之原位癌或早期癌症權益及危疾權益（如適用）。若疾病完全且直接因意外而非任何其他原因所致，則此首90個曆日限制並不適用。在本保單生效期內，若被保人首次確認診斷患上3大疾病、特定器官之原位癌或早期癌症或危疾（如適用）並由被首次確認診斷患上該3大疾病、特定器官之原位癌或早期癌症或危疾（如適用）的日期起生存至少14天，富衛須向保單權益人支付3大疾病權益、特定器官之原位癌或早期癌症權益或危疾權益（如適用）。現有投保額指原有投保額減去本保單下特定器官之原位癌或早期癌症權益支付的任何權益。3大疾病權益或危疾權益（如適用）僅支付一次，直至已支付及／或須支付的總索償額達原有投保額的100%為止。總索償額指特定器官之原位癌或早期癌症權益、3大疾病權益及危疾權益（如適用）賠償的累積總額。特定器官之原位癌或早期癌症權益、3大疾病權益或危疾權益（如適用）與身故權益將不會同時支付。若沒有選擇3大疾病的額外醫療保障（自選權益），在支付3大疾病權益後，富衛在本保單下的一切責任（如有）將只限於樂活復康服務。

