平安數字銀行保險限時優惠 自主揀危疾保障計劃首年保費半價

香港 - 2026年5月5日 - 平安數字銀行推出危疾保障產品「自主揀危疾保障計劃」優惠，客戶只需透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式，由即日起至2026 年6 月30日（「推廣期」）內成功申請，即可享首年保費5折優惠* 。
「自主揀危疾保障計劃」由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）承保，一旦確診癌症、急性心肌梗塞和中風當中任何一種危疾，即可獲支付現有投保額的100%。萬一不幸患上原位癌或早期癌症，可獲預支原有投保額之35%1一筆過財政支援，全面守護您和家人的需要，可以安心養病。客戶可靈活選擇額外附加59種危疾保障及全港首創23大疾病的額外醫療保障3。
詳情請參閱平安數字銀行個人銀行手機應用程式內的產品說明。如有查詢，請透過平安數字銀行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。
*優惠適用於指定推廣期內透過平安數字銀行手機應用程式成功提交申請，並符合所有相關條件。優惠受條款及細則約束，名額用完即止，恕不另行通知。
1只有被保人在保單生效日起首90個曆日後出現相關疾病之首次徵狀、狀況及進行與相關疾病有關的診斷或手術，富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）方會支付3大疾病權益、特定器官之原位癌或早期癌症權益及危疾權益（如適用）。若疾病完全且直接因意外而非任何其他原因所致，則此首90個曆日限制並不適用。在本保單生效期內，若被保人首次確認診斷患上3大疾病、特定器官之原位癌或早期癌症或危疾（如適用）並由被首次確認診斷患上該3大疾病、特定器官之原位癌或早期癌症或危疾（如適用）的日期起生存至少14天，富衛須向保單權益人支付3大疾病權益、特定器官之原位癌或早期癌症權益或危疾權益（如適用）。現有投保額指原有投保額減去本保單下特定器官之原位癌或早期癌症權益支付的任何權益。3大疾病權益或危疾權益（如適用）僅支付一次，直至已支付及／或須支付的總索償額達原有投保額的100%為止。總索償額指特定器官之原位癌或早期癌症權益、3大疾病權益及危疾權益（如適用）賠償的累積總額。特定器官之原位癌或早期癌症權益、3大疾病權益或危疾權益（如適用）與身故權益將不會同時支付。若沒有選擇3大疾病的額外醫療保障（自選權益），在支付3大疾病權益後，富衛在本保單下的一切責任（如有）將只限於樂活復康服務。
人壽保險產品重要事項及免責聲明
- 平安數字銀行（國際）有限公司 (保險中介人牌照號碼: [GA1067]) （「平安數字銀行」）為富衛人壽保險（百慕達）有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）之委任保險代理機構，於香港特別行政區分銷人壽保險產品。
- 相關人壽保險產品為保險公司之產品，而非平安數字銀行之產品。富衛為上述人壽保險產品的發行及承保人。
- 人壽保險計劃乃一份長期保險計劃，而並非銀行存款或附送人壽保險之銀行儲蓄計劃。部分保費乃用作支付保險及相關費用。繳付之保費並不是銀行儲蓄存款，故不受香港存款保障計劃的保障。富衛保留根據擬受保人及客戶於投保時所提供的資料而自行決定是否接受或拒絕任何人壽保險產品申請的權利。
- 平安數字銀行的角色僅限於分銷富衛的保險產品，平安數字銀行不會就提供產品有關的任何事宜負責，及對於因產品條款和條件引起或與之相關的所有爭議，本行概不負責。
- 平安數字銀行不會向您提供任何法律、會計或稅務建議。建議您諮詢您自己的專業顧問，以獲取與您的情況相關的建議。
- 附加契約（如有）是保險計劃的附加保障，需要支付額外保費。平安數字銀行並沒有分銷任何附加契約，因此，閣下不能經平安數字銀行申請附加契約。如有需要，閣下可於保單經富衛承保後，聯絡富衛客戶服務中心查詢。
- 對於平安數字銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），平安數字銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。然而，如對人壽保險產品的合約條款有任何爭議，應由富衛與客戶直接解決。相關保險產品資料及訊息擬在香港特別行政區（「香港」）分發，僅供參考之用，並不構成在香港境內或境外出售任何保險產品的要約或招攬購買、銷售或提供任何保險產品的要約或建議。
- 此保險計劃之索償需由閣下直接向富衛提出。如閣下欲獲取有關的索償表格，請致電富衛客戶服務熱線 (852) 3123 3123（香港）或瀏覽www.fwd.com.hk或親臨富衛服務中心。有關詳情請參閱由富衛提供之保單契約。
- 閣下回應富衛所有提問的資料必須是真實、完整及正確。如未能向富衛提供真實、完整及正確之資料，將可能導致富衛不能接受或處理閣下之申請或令保單失效。
- 提醒閣下需仔細閱讀已提供給閣下相關的保險產品資料，並建議閣下如有需要可尋求專業／獨立意見。
- 有關產品簡介及重要說明所陳述之收益和回報，請留意保單持有人須承受富衛的信貸風險。若保單持有人於保單初期終止本保單及／或退保，其取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費總額。有關產品簡介如有列舉預計及／或潛在收益的非保證回報（例如復歸紅利（如適用）、終期分紅）並非保證和僅作說明用途。將來實際所得收益及／或回報，可能低於或高於現時所列出的收益及／或回報。提醒閣下除了於產品簡介所提及之主要產品風險外，亦需注意以下風險，包括但不限於：
- 流動性風險 － 此計劃乃為長期持有人士而設。除非閣下打算支付全期保費，否則不應投保此計劃。如閣下未能於整個保費繳付期內支付保費，將導致保單失效或保單較原有之保障年期提早被終止，而可取回的退保發還總額（如有）可能會少於閣下已繳付的保費總額。
- 退保的風險 － 若閣下於保障年期完結前取消保單，可取回的退保發還總額可能會大幅少於閣下已繳付的保費總額，閣下可能會蒙受重大損失。
- 非保證紅利及分紅率（如適用） － 非保證金額乃根據富衛現時假設投資回報所定之紅利及分紅率而計算。實際獲發之金額或會被不時調整而比預期較高或較低。換言之，現時假設投資回報的轉變會影響閣下所獲之復歸紅利（如適用）及終期分紅。在某些情況下，非保證金額可能為零。
- 根據《保險業條例》（第41 章）下的保險業（徵費）規例(第41I章)及保險業（徵費）(第41J章)令訂明，由2018年1月1日起，保單持有人須向保險業監管局繳交「保費徵費」，詳情可瀏覽保監局網頁。有關保監局的最新資訊，請瀏覽https://www.ia.org.hk。有關保險投訴局的最新資訊，請瀏覽https://www.icb.org.hk。
- 上述產品資料不包括相關保單的完整條款。有關主要保單利益、權益保護、條款與條件的完整版本、排除事項和風險披露的詳細資料，請參閱平安數字銀行手機應用程式產品內頁、相關產品小冊子及保單條款。
平安數字銀行
平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。