SM Investments股息上調31%

菲律賓帕賽市2026年5月5日 /美通社/ -- SM集團母公司SM Investments Corporation（簡稱SM）宣布，股息派發金額上調31%，每股股息由2025年的13菲律賓比索增至17菲律賓比索。此舉彰顯集團在持續佈局長期增長投資的同時，具備穩定的現金流創造能力。

以2025年12月31日的股價計算，本次股息收益率達2.4%。股息總額由2025年的160億菲律賓比索升至207億菲律賓比索。

這是SM連續第五年上調股息，去年每股股息已實現44%的漲幅。

過去五年間，母公司層面的股息總額從2021年的50億菲律賓比索增長至2025年的160億菲律賓比索，復合年增長率超32%。