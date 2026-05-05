終身健康藍圖：Hill's《World of the Kitten Report》助獸醫團隊及寵物主人掌握關鍵首年發展

堪薩斯州奧弗蘭帕克2026年5月5日 /美通社/ -- 作為以科學為本的營養領域全球領導者，Hill's Pet Nutrition (Hill's) 透過發布其首份 《World of the Kitten Report》（全球幼貓報告） ，持續為貓隻健康樹立新標準。 此報告建基於 Hill's《World of the Cat Report》（全球家貓報告），是一份全面且以實證為基礎的指南，提供有關幼貓最佳成長、營養、社交發展及獸醫護理的專業見解，致力確保全球貓隻更健康、更快樂地成長。

這份具突破性的報告強調幼貓期是發展階段中關鍵的一年，並指出有關腸道健康、主動式獸醫護理及收容所支援的最新研究成果。

本報告由 Hill's 貓科專家 Lisa Restine（獸醫學博士 (DVM)）、美國獸醫執業委員會貓科專科認證 (DABVP (Feline)) 撰寫，並獲 International Cat Care (iCatCare) 及 Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.)（由全球貓科專家、行為學家及營養學家組成的專業團隊）提供內容支援。此具里程碑意義的報告清晰界定幼貓護理的最佳做法，為致力於全球幼貓奠定終身健康基礎的寵物主人、獸醫專業人士、照護人員及動物福利機構提供極具價值的資訊。

Restine 表示：「本報告將焦點由被動治療轉向以實證為本的主動預防基礎。 透過深入了解首年階段的獨特營養及生理需求，我們可從根本上改變貓隻的健康結果。」