Cognex 推出由 Qualcomm 驅動最高性能的嵌入式人工智能視覺系統

在不必外接個人電腦的情況下，In-Sight® 3900 為邊緣高速高精準檢測樹立新標準 麻省納蒂克2026年5月5日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的全球領導者 Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) 今天推出了 In-Sight® 3900 視覺系統。 In-Sight 3900 建構於全新 Cognex 嵌入式人工智能 (AI) 視覺技術之上，並由 Qualcomm Dragonwing™ 平台驅動，作為全面整合的視覺系統，於邊緣端展現出業界頂尖的速度、準繩度及解像度，讓製造商在保持產能及簡便操作的同時，從容應付嚴格無比的檢測任務。 Cognex 董事長兼行政總裁 Matt Moschner 說：「In-Sight 3900 象徵嵌入式人工智能視覺在工廠現場能力的重大躍進。 製造商今後毋須在檢測深度與生產線速度之間二擇其一。 我們開發的系統能夠兩全其美，同時具備 Cognex 向來引以為傲的可靠性能及簡易操作特性。」

高速人工智能視覺，兩全其美

In-Sight 3900 徹底解決了傳統視覺系統在檢測深度與生產線速度之間的取捨問題。 系統融合 Cognex 開發的邊緣人工智能、進階人工智能及以規則為本視覺工具，加上高性能嵌入式運算，可在全速生產線下實時進行精準確定的檢測，全面支援新一代包裝、汽車、電子及消費品行業的應用。 Fuji Seal 工程經理 Andrea Sabbadini 指出：「我們的包裝線速度極快，過去這令我們只能受限於傳統的光學字符識別 (OCR) 工具。 In-Sight 3900 如今使我們能在全速生產的情況下，部署 Cognex 的 Edge AI Read 工具，產量絲毫不受影響。 最終帶來更為穩健的檢測流程，於各生產線上部署更迅速，維護亦更為簡便。」

主要功能 大規模處理加速 4 倍： 檢測運行速度較上一代 Cognex 視覺系統提升高達 4 倍，將生產線速率推至極致，同時打破大批量生產的瓶頸。

檢測運行速度較上一代 Cognex 視覺系統提升高達 4 倍，將生產線速率推至極致，同時打破大批量生產的瓶頸。 高達 25 MP 的高解像度成像： 最高支援 2,500 萬像素解像度，單次採集即可獲得更廣視野、精細測量及更出色的缺陷檢測效果。

最高支援 2,500 萬像素解像度，單次採集即可獲得更廣視野、精細測量及更出色的缺陷檢測效果。 高吞吐量的實時邊緣執行 ：透過嵌入式人工智能加速及加以完善的處理流程，確保檢測與高速生產線同步進行，精確無誤。

：透過嵌入式人工智能加速及加以完善的處理流程，確保檢測與高速生產線同步進行，精確無誤。 工業級連接能力：雙乙太網 (Dual Ethernet) 架構保證與可編程邏輯控制器 (PLC)、機器人及企業系統之間可靠通訊。

為邊緣端進階人工智能而設

In-Sight 3900 採用最新一代 Cognex 嵌入式人工智能架構，內置專用高性能人工智能處理器，能夠直接在邊緣端快速作出明確精準的決策。 平台支援： 邊緣人工智能工具 ，令部署更迅速，檢測更穩定。

，令部署更迅速，檢測更穩定。 進階人工智能工具 ，應對複雜多變的應用需求。

，應對複雜多變的應用需求。 無需個人電腦 (PC) 操作，簡化驗證、部署及生命週期管理。 Qualcomm 高級副總裁 Shyam Krishnamurthy 表示：「Cognex 成功打破嵌入式人工智能視覺在邊緣端的能力極限。 我們深感榮幸，能以 Qualcomm 技術成就此突破，並期待這項合作繼續為那些在全速生產中執行嚴謹檢測的製造商，創造非凡價值。」

雲端到邊緣端人工智能視覺生態系統

的一部分。In-Sight 3900 與 Cognex OneVision™ 配搭後，便會融入方便擴展的雲端到邊緣人工智能視覺生態系統。 OneVision 有效簡化模型開發、跨廠區協作及跨裝置部署，讓製造商既能集中訓練人工智能模型，亦可在本地以全速生產執行檢測。 關於 Cognex Corporation

40 多年來，Cognex 始終致力簡化先進機器視覺技術的應用，為製造及分銷企業鋪路，助其透過自動化變得更迅速、更明智、更高效。 視覺感應器及系統採用創新科技，能夠解決製造及分銷過程中的種種嚴峻挑戰，為汽車、消費電子以至包裝商品等各行各業，帶來無可比擬的優越性能。 基於對人工智能技術的長年投入，Cognex 得以讓旗下工具變得更強大、更易部署，即使不具備深厚技術背景，工廠及倉庫也能有效提升品質，將效率推向極致。 我們總部位於美國波士頓附近，業務遍佈全球超過 30 個國家，服務超過 30,000 名客戶。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 cognex.com。

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