多維科技在 Sensors Converge 2026 發布用於智慧手機攝像頭 OIS 的超小型TMR線性感測器晶片 TMR2531和 TMR2539

-- 基於年產數十億顆晶片的TMR感測器量產平臺， 多維科技針對攝像頭自動對焦和光學圖像防抖的全系列產品已為智慧手機市場批量供貨 加利福尼亞州聖塔克拉拉市和張家港2026年5月6日 /美通社/ -- 在Sensors Converge 2026展會上，專業的隧道磁阻 （TMR） 磁感測器領先製造商 多維科技有限公司 （MultiDimension Technology Co.， Ltd.， MDT）日前宣佈,面向智慧手機攝像頭高精度光學圖像防抖 （OIS） 應用的超小尺寸TMR線性感測器晶片 TMR2531 和 TMR2539 已為智慧手機市場批量供貨。 TMR2531 和 TMR2539 專為智慧手機攝像頭 OIS 設計，可在音圈馬達 （VCM） 模組中實現微米級的位移檢測，支援VCM驅動晶片精確補償相機抖動，以提升影像拍攝的穩定性。 兩款感測器晶片都由四個高信噪比的TMR敏感元件集成為單個惠斯通全橋結構，實現對Z方向垂直磁場強度的測量。

TMR2531和TMR2539系列產品的關鍵特性： 微米級OIS定位精度

TMR2531：±1000高斯線性測量範圍

TMR2539：±1500高斯線性測量範圍

抗水準磁場干擾能力：有效屏蔽±3000高斯的水平干擾磁場，以確保在強磁場干擾的VCM環境中穩定工作

寬工作電壓範圍：1.0 V ~ 5.5 V

超小DFN4L封裝：0.8 × 0.5 × 0.25mm，支持空間緊湊的VCM設計 雖然霍爾效應感測器已廣泛用於手機攝像頭模組，隨著潛望鏡式長焦鏡頭在當今智能手機中的日益普及，OIS系統的精度要求已隨之大幅提升至微米級，以確保在更大的防抖行程範圍內實現稜鏡的精確定位。 多維科技的TMR感測器技術具備卓越的信噪比、擴展的線性測量範圍和強大的抗磁場干擾能力，為高端智慧手機攝像頭自動對焦 （AF） 和 OIS提供了堅實有力的技術升級方案。

TMR2531 和 TMR2539這兩款新品加入了 MDT 針對自動對焦的TMR感測器晶片TMR4101和 TMR301X產品系列，構成了一個基於TMR技術的完整解決方案，可為智慧手機攝像頭AF和OIS實現微米級的高精度定位。 該系列產品在多維科技位於中國蘇州張家港市的垂直整合TMR 感測器生產基地進行設計、製造、封裝和測試。 該產線為多維科技自主擁有，具備年產出數十億顆TMR感測器晶片的產能，以滿足全球消費電子市場的量產供貨需求。 在Sensors Converge2026展會上， MDT 還將同步展示最新遊戲手柄和遊戲鍵盤中採用其TMR線性和角度感測器的產品案例，以及近期發佈的可實現picoTesla解析度的TMR8105微弱磁場探測器、具備1.6MHz 頻寬的HF2905寬頻譜TMR電流探頭，和應用於人形機器人的TMR旋轉編碼器解決方案。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。