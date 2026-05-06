歌禮將攜多個項目數據亮相第33屆歐洲肥胖症大會（ECO 2026）

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）今日宣佈，將在2026年5月12日至15日於土耳其伊斯坦布爾舉行的第33屆歐洲肥胖症大會（ECO 2026）上，以壁報形式展示多個項目。

展示內容包括關於ASC47（一款脂肪靶向的甲狀腺激素受體β（THRβ）激動劑，用於減重不減肌）I期數據的壁報，其聯合司美格魯肽在肥胖受試者中較司美格魯肽單藥減重效果相對提升高達111.8%；以及關於ASC36（一款每月一次新一代胰澱素受體激動劑多肽）臨床前數據的壁報，其在非人靈長類動物模型中的平均表觀半衰期為32天，比petrelintide長6倍，在飲食誘導肥胖（DIO）大鼠模型中減重效果較petrelintide相對提升91%。