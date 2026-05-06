Vernal Capital Acquisition Corp.宣佈1億美元首次公開發行定價

紐約2026年5月6日 /美通社/ -- Vernal Capital Acquisition Corp.（NYSE: VECA，以下簡稱「Vernal」）宣佈，其首次公開發行(IPO)定價為1000萬個單位，每單位售價10.00美元。上述單位將於2026年5月6日起在紐約證券交易所(NYSE)上市交易，交易代碼為VECAU。每單位包含1股普通股加1份認股權（持有人可在首次業務合併完成時兌換四分之一股普通股）。普通股與認股權分開單獨交易後，預計將分別以代碼VECA和VECAR在紐交所掛牌。

本次發行的獨家簿記管理者為D. Boral Capital LLC。承銷商擁有45天超額配售選擇權，可額外認購至多150萬個單位，以滿足超額配售需求。本次發行預計於2026年5月7日完成交割，前提是滿足慣例交割條件。