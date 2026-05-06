Ultima Markets慶祝成立十週年

十年信任，聚焦未來

毛里求斯埃比恩網絡城2026年5月6日 /美通社/ -- 由毛里求斯金融服務委員會授權並監管的Ultima Markets Ltd（簡稱「UM」）以「十年信任，聚焦未來」為主題，慶祝其成立十週年。自2016年以來，UM已發展成為一家全球領先的經紀商。

發展里程碑

UM通過超快速技術和嚴格合規，構建了世界級的交易空間，並推出了UM Terminal、AI驅動的MT5以及移動應用。主要里程碑包括：獲得毛里求斯金融服務委員會授權（2023年）、與韋萊韜悅（Willis Towers Watson）合作提供100萬美元資金保障、加入聯合國全球契約組織（2024年），以及截至2026年已榮獲50多個獎項。