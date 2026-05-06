Ultima Markets慶祝成立十週年

十年信任，聚焦未來
毛里求斯埃比恩網絡城2026年5月6日 /美通社/ -- 由毛里求斯金融服務委員會授權並監管的Ultima Markets Ltd（簡稱「UM」）以「十年信任，聚焦未來」為主題，慶祝其成立十週年。自2016年以來，UM已發展成為一家全球領先的經紀商。
發展里程碑
UM通過超快速技術和嚴格合規，構建了世界級的交易空間，並推出了UM Terminal、AI驅動的MT5以及移動應用。主要里程碑包括：獲得毛里求斯金融服務委員會授權（2023年）、與韋萊韜悅（Willis Towers Watson）合作提供100萬美元資金保障、加入聯合國全球契約組織（2024年），以及截至2026年已榮獲50多個獎項。
慶祝持久的合作夥伴關係
獨家活動與計劃包括：
- 終極交易者杯：一場史詩級的交易競賽，助您證明自身優勢。
- Ultima忠誠度計劃：將忠誠度轉化為長期獎勵的層級體系。
- Ultima合作夥伴計劃：依托十年的市場信任，創造持續收益。
- 國際米蘭合作夥伴專屬福利：通過其國際米蘭合作夥伴關係，尊享VIP活動及賽事觀禮。
五大核心價值觀：五個「U」
引領UM下一個十年的核心價值觀：
- 用戶為本：圍繞交易者需求進行設計，消除障礙。
- 團結共進：通過學習促進社區成長。
- 正直誠信：以透明、合乎道德的方式行事。
- 積極向上：追求產品與性能的持續提升。
- 升級進化：提升交易者技能、工具和成果。
聚焦未來
在五大「U」核心價值觀的引領下，UM始終著眼未來，持續投入於創新、透明化與全球擴展。依托近期在Copy Trading Pro及UM Academy等方面的進展，公司致力於在全球範圍內提供極致的交易優勢與精英級支持服務。
關於Ultima Markets
Ultima Markets Ltd由毛里求斯金融服務委員會授權並監管，提供安全、受監管的差價合約交易體驗。作為國際米蘭足球俱樂部的官方區域合作夥伴，UM將足球熱情與交易知識融為一體。該經紀商為170多個國家和地區的客戶提供服務，提供1,000多種交易工具，已榮獲50多個獎項，並有幸成為聯合國全球契約組織的支持者，致力於實現可持續發展目標，推動負責任的增長。本新聞稿中描述的產品、服務及活動僅由Ultima Markets Ltd提供。本通訊稿不面向英國居民，本文所述產品和服務也不向英國居民提供。
Ultima Markets (UK) Limited（簡稱「UM UK」）是一家由英國金融行為監管局（簡稱「FCA」）授權並監管的獨立法律實體。UM UK於2025年獲得FCA授權。UM UK不是本新聞稿的主題。
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SOURCE Ultima Markets