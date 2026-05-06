阿努詩卡‧香卡：人生樂章 香港首演

香港城市室樂團阿努詩卡·香卡 西塔琴/作曲
羅伯特‧艾姆斯 客席指揮
「故事性、情感與演繹交織..... 一場震撼心弦的演出」
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2026年6月3日（星期三）
香港大會堂音樂廳晚上八時
香港 - 2026年5月6日 - 2026年6月3日晚上8時，香港城市室樂團將於香港大會堂音樂廳，在英國指揮家羅伯特‧艾姆斯執棒下，首次在港呈獻《阿努詩卡‧香卡：人生樂章》。阿努詩卡‧香卡為印度傳奇音樂家拉維‧香卡之女，曾多次獲得格林美獎提名，作為西塔琴演奏家及作曲家，她承傳父志，以大膽創新的音樂語言，持續推動印度音樂於古典樂壇開闢嶄新道路。《人生樂章》由BBC逍遙音樂節、De Singel以及香港城市室樂團聯合委約，源自阿努詩卡‧香卡的三張專輯──《永恆、當下》、《黎明前如斯黑暗》及《我們重返光明》，以音樂勾勒她個人、藝術與地域上的心路歷程。2025年7月，《人生樂章》以西塔琴與管弦樂的全新交響編制於BBC逍遙音樂節首演，由阿努詩卡‧香卡聯同倫敦當代管弦樂團，在羅伯特‧艾姆斯的指揮下呈獻。羅伯特‧艾姆斯亦為作品的編曲者，將阿努詩卡‧香卡標誌性的印度古典西塔琴語彙，與現代管弦樂團豐富多變的音色交織共鳴，成就了一場令人耳目一新的聲音蛻變。
阿努詩卡‧香卡七度獲得格林美獎提名，廣受讚譽為「一位為21世紀重新定義西塔琴界限的藝術先鋒」。受其父、傳奇音樂家拉維‧香卡啟發，她的創作巧妙融合印度古典音樂的細膩結構與西方管弦樂的傳統。除了備受好評的個人專輯與跨界合作計劃外，阿努詩卡‧香卡亦為電影、舞蹈及管弦樂團創作大量作品，持續拓展傳統與創新的交匯之路。
阿努詩卡‧香卡：人生樂章門票可於各大城市售票網售票處購買，票價為$600、$480、$350及 $220，全日制學生、年滿60歲或以上的長者、綜合社會保障援助受惠人士、殘疾人士及看護人可獲半價優惠。如有售票查詢及顧客服務，請致電3166 1100；如需電話訂票，請致電3166 1288；如需網上訂票，請瀏覽www.urbtix.hk；如有節目查詢，請致電2864 2156或電郵至[email protected]。
阿努詩卡·香卡 西塔琴/作曲
格林美獎提名音樂家兼作曲家阿努詩卡·香卡是西塔琴演奏大師，錄音作品豐富多產，並擁有獨樹一幟的國際音樂事業。她勇於在世界音樂、古典音樂、電子音樂、爵士樂等多元音樂類型中開闢新路。她於18歲時便獲頒英國下議院盾徽，成為最年輕及首位女性得主。她也是首位在格林美獲得十一項提名、擔任表演嘉賓及主持的印度女性；並憑劇集《最佳抉擇》配樂，成為榮獲英國作曲家協會音樂獎提名的首位印度女性。她是英國皇家音樂學院榮譽成員，是首批被納入英國音樂高考課程的五位女性作曲家之一，並獲牛津大學頒授音樂榮譽博士學位。阿努詩卡自 9 歲起，便隨父親拉維·香卡學習西塔琴與印度古典音樂，以口耳代代相傳的方式承襲古老音樂傳統，並傳承了父親著名的即興演奏精神。她熱愛跨界音樂連繫，因而跟眾多國際音樂人合作，包括賀比·漢考克、同父異母姊姊諾拉·鍾斯、佩蒂·史密斯、史汀、雅各·柯里耶、約書亞·貝爾、阿魯吉·阿夫塔布、尼爾斯·弗拉姆、M.I.A.、結他組合「羅德利哥與加布里耶菈」等，以及西藏精神領袖達賴喇嘛。她亦曾以獨奏身份，與奧菲斯室樂團、荷蘭大都會管弦樂團、倫敦當代管弦樂團，以及由祖賓·梅塔指揮的紐約愛樂樂團合作演出。她的巡迴演出足跡遍及著名音樂廳、爵士咖啡館、以及可容納四萬名觀眾的大型藝術節舞台。現任英國布萊頓藝術節創意總監的阿努詩卡·香卡，於2025年發行其迷你專輯三部曲的第三章《我們重返光明》，以慶祝她舞台生涯三十周年。同年，她在 BBC 逍遙音樂節與倫敦當代管弦樂團合作演出。
羅伯特‧艾姆斯 客席指揮
艾姆斯是一位指揮家、作曲家兼節目策劃，也是倫敦當代管弦樂團的創辦人之一。過去十五年，他開創了一種跨越流派的合作方式，模糊了電子製作與古典傳統之間的界線，音樂生涯既多元亦多采。跟他合作過的音樂人，包括樂隊Radiohead、The National；歌手Taylor Swift、Frank Ocean；饒舌歌手兼演員Little Simz；唱作人兼演員 Self Esteem；以及阿努詩卡·香卡、格拉斯、居茲納多蒂爾、李維、格連活特、萊許等作曲家。他錄製過兩張個人專輯，電影配樂經驗豐富，包括獨立電影與主流奧斯卡得獎電影的作品。艾姆斯曾擔任多個樂團的客席指揮，包括鹿特丹愛樂樂團、皇家愛樂樂團、西雅圖交響樂團、荷蘭大都會管弦樂團、愛爾蘭電台音樂會樂團、奧胡斯交響樂團等。他也曾在BBC逍遙音樂節，以及皇家節日大廳、巴比肯中心、阿姆斯特丹音樂廳、悉尼歌劇院等場地亮相。
香港城市室樂團
香港城市室樂團以別樹一幟的風格，成為亞洲首屈一指的室樂團之一。樂團自1999年由雙簧管演奏家黎燕欣創立以來，香港城市室樂團已經和許多享譽國際的音樂名家及作曲家同台演出，包括占士‧高威爵士、依芙蓮‧格妮女爵、愛瑪‧柯克比女爵、湯馬士‧艾倫爵士、馬連拿爵士、米卡拉‧帕蒂莉克、克里斯蒂安‧林伯格、張永宙、朱利安‧萊‧韋伯、巴里‧道格拉斯、艾德格‧邁耶、布蘭福特‧馬薩里斯、卡爾‧詹金斯爵士、奈‧羅薩羅、理查‧蓋利安諾以及阿爾瑪‧多伊徹等。樂團也曾與多位著名的藝人合作，包括埃德娜‧埃弗烈治女爵、海莉‧威斯特拉、理查‧克萊德曼、羅賓‧吉布，以及粵語流行樂壇之星林憶蓮、李克勤、張敬軒、王菀之及張學友等。樂團其他備受注意的節目，包括與維也納兒童合唱團、波蘭華沙男童合唱團、美國兒童合唱團、瑞典之聲室樂合唱團、英皇歌手及史溫格歌手的合作演出。香港城市室樂團的創新節目策劃在國際間備受認可，獲邀參與倫敦、拉奎拉、臺北、北京、成都和上海等地音樂節的演出。在香港，香港城市室樂團曾為法國五月藝術節、香港芭蕾舞團、香港電台的聖誕園林音樂會電視直播、2017年世界豎琴大會、香港作曲家聯會、及香港國際鋼琴比賽等演出。電影和動畫音樂會包括霍華．布列克的《雪人與大熊》、《哈利‧波特》系列、《Final Fantasy》系列、《進擊的巨人》和《海賊王》。樂團一向支持現代音樂，曾委約茅沅、楊嘉輝、鄧慧中、塔芭高娃及理查德‧哈維的新作。錄音製作包括與米卡拉‧帕蒂莉克、依芙蓮‧格妮、賓奈利—費曼阿根廷手風琴與鋼琴二重奏等全球首次推出的CD專輯，分別由拿索斯、 Orchid Classics （英國）及 OUR Recordings （丹麥）唱片公司發行。樂團以培育香港下一代的古典音樂觀眾為己任，特地創作了多齣獲獎的舞台音樂製作和音樂劇，包括《莫扎特的魔法》、《星‧巴赫》、《波恩英雄》、《海頓與王》、2017年於葡萄牙YAMawards獲「觀眾票選獎」的《失蝨室樂團》、2022年於比利時YAMawards獲「觀眾票選獎」的《野地之聲》音樂劇，以及《鯊鯊音樂劇》。2023年，香港城市室樂團憑音樂劇《野地之聲》倫敦首演榮獲五星級樂評，同年更獲選為香港電台第四台「十大樂聞」之一。樂團首席指揮為自2019年至今的阿美尼亞法裔鋼琴家瓦安‧馬狄洛辛，前任首席指揮為尚‧托勞（2008–2016）。香港城市室樂團現為荃灣大會堂「場地伙伴」（自2026年起），並自2024年起獲香港藝術發展局「優秀藝團計劃」資助。