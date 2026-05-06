神雲科技亮相2026 AI Expo Korea，打造次世代AI基礎建設加速創新

南韓首爾2026年5月6日 /美通社/ -- 神雲科技股份有限公司（MiTAC Computing Technology Corporation）為全球高效與節能伺服器解決方案的領導者，亦為神達控股（TWSE：3706）之子公司。神雲科技今日於韓國AI Expo Korea 2026展覽（攤位編號i21）展示最新款極致效能GPU平台與符合OCP標準的液冷解決方案，展現運算密度與模組化效率上的突破。

神雲科技以「Accelerate Your AI Future: Scalable Infrastructure for Next-Gen Compute」為主題，展出涵蓋AI加速平台與企業級數據中心的產品組合。透過從伺服器到機櫃、機櫃到叢集的全方位解決方案，神雲科技展示了提供最佳效率且可擴充AI基礎建設的整合實力。歡迎蒞臨神雲科技攤位了解次世代運算的最新技術。