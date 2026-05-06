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出版：2026-May-06 06:01
更新：2026-May-06 06:01
PR Newswire

2026 年歐洲中風組織會議：大型研究揭示，中風率攀升突顯不同群體間族裔及社會經濟不平等的差距正在擴大

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荷蘭馬城2026年5月6日 /美通社/ -- 今日在 2026 年歐洲中風組織會議 (ESOC 2026) 上發表的一項新研究指出，中風發病率在持續下降數十年後再度回升，原因是一些少數族裔群體的發病率上升，而問題主要集中在社會經濟上較弱勢的群體。

這些發現反映國際間多元都市人口中更廣泛的趨勢，揭示健康不平等的鴻溝日漸加深，並敲響警號：當務之急是推動所有社會經濟與族裔群體更積極參與各項心血管風險管理計劃。

這項長達 30 年的分析，研究了倫敦南部 333,000 名居民（當中 7,726 人曾中風）中，不同族裔和社會經濟背景群體的中風風險差異。 中風風險在 1995 至 1999 年與 2010 至 2014 年之間下降了 34%（每 100,000 人從 198 宗減至 131 宗），隨後在 2020 至 2024 年間回升 13%。

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縱然整體走勢起初好轉，惟近期升幅卻分佈不均。 2020 至 2024 年期間，非洲裔黑人（發病率比例 [IRR] 為 2.31；95% 信賴區間 [CI] 2.03–2.62）和加勒比裔黑人（IRR 2.00；95% CI 1.73–2.31）的中風發病率，是白人群體的兩倍以上。

在整個研究期內，這些群體的中風發病率持續居高不下，而發病率最高的則是那些處於社會經濟弱勢的人群。

相比白人參與者，非洲裔黑人和加勒比裔黑人群體患上高血壓（患病率分別高 47% 和 29%）和糖尿病（分別高 92% 和 123%）的機率更高，而這兩種疾病都會增加中風風險。 值得注意的是，有 12% 的非洲裔黑人患者在中風前並未被診斷出有任何風險因素，比較之下白人患者只有 6.3%，這反映出早期檢測有所不足。

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對於腦內出血這種往往致命的嚴重中風類型，族裔之間的不平等情況最為嚴重，非洲裔黑人、加勒比裔黑人與白人群體之間的差距比其他中風亞類型更為顯著。

倫敦國王學院 (King's College London, KCL) 的首席研究員 Camila Pantoja-Ruiz 醫生指出，即使已考慮到臨床嚴重程度、社會經濟地位及其他臨床因素，這些不平等現象仍持續揮之不去。 其他分析結果顯示，黑人中風倖存者（尤其是非洲裔黑人倖存者）獲得及時跟進護理的機會較低，而非洲裔黑人倖存者接受跟進的機率則低 34%。

此外，研究發現非洲裔黑人群體平均比白人群體早約 10 至 12 年發生中風。 這些結果表明份外需要及早預防和精準干預。

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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