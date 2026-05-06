2026 年歐洲中風組織會議：大型研究揭示，中風率攀升突顯不同群體間族裔及社會經濟不平等的差距正在擴大

荷蘭馬城2026年5月6日 /美通社/ -- 今日在 2026 年歐洲中風組織會議 (ESOC 2026) 上發表的一項新研究指出，中風發病率在持續下降數十年後再度回升，原因是一些少數族裔群體的發病率上升，而問題主要集中在社會經濟上較弱勢的群體。

這些發現反映國際間多元都市人口中更廣泛的趨勢，揭示健康不平等的鴻溝日漸加深，並敲響警號：當務之急是推動所有社會經濟與族裔群體更積極參與各項心血管風險管理計劃。

這項長達 30 年的分析，研究了倫敦南部 333,000 名居民（當中 7,726 人曾中風）中，不同族裔和社會經濟背景群體的中風風險差異。 中風風險在 1995 至 1999 年與 2010 至 2014 年之間下降了 34%（每 100,000 人從 198 宗減至 131 宗），隨後在 2020 至 2024 年間回升 13%。