IGT Solutions 改名為 Atain，象徵企業編排合作夥伴的新時代

印度古爾岡2026年5月6日 /美通社/ -- IGT Solutions 今日宣佈改名為 Atain，同時推出煥然一新的形象，標誌著公司已蜕變為全球企業值得信賴、重視價值、追求成果的合作夥伴。 多年來，公司的業務版圖已真正覆蓋全球，無論是靠自身發展還是透過收購，能力都持續提升；加上公司日益重視人工智能 (AI) 與人才配合，因此需要更清晰的市場定位，來應對這些變化。 Atain 彰顯公司的核心諾言，告別外判夥伴的定位，蜕變為聚焦成果的企業編排合作夥伴。 憑藉追求成果的強大品牌精髓，公司繼續繼承在營運、卓越交付及深厚旅遊領域專業知識方面的傳統，同時不斷提升能力以解決各行各業日益複雜的問題。

Atain 如何將保證成果實現 作為企業編排合作夥伴，Atain 將人才、流程及平台與人工智能互相協調，重新確立未來的工作模式。 透過編排專業知識，公司提速增效、消除變數，將保證成果實現。 這一切得以成真，實在有賴一系列獨具優勢的能力，例如 SMART Framework（以人工智能重塑工作，從而推動表現指標邁向卓越境界），以及 TechBud.AI（以零試點架構和 ISO 42001 認證標準為基礎的生成式人工智能平台，確保人工智能負責任及可審核）。 藉著與頂尖超大規模雲端服務供應商及企業技術夥伴建立的精選生態系統，其優勢得以進一步強化，另外還提供一系列涵蓋人工智能客戶體驗、信任與安全、企業營運及技術服務的全面專業化服務，配上具備旅遊及款待、銀行及金融服務、零售及電子商務深厚行業經驗的企業編排與自動化平台。

Atain 行政總裁 Katie Stein 說：「是次品牌重塑，既承載公司過去，也映照公司未來。 我們一直以來都秉持卓越營運，帶來可衡量的成果。 如今，客戶所求更多，追求能把專業知識、人工智能與創新融為一體的合作夥伴，以助其進一步疾速前行、明智營運，將保證成果實現。 Atain 正是我們對此承諾的體現。」 Atain 將持續投資於人才、創新及能力建設，協助企業穩健成長，並在快速演變的生態環境中保持領先地位。 關於 Atain Atain 是企業編排合作夥伴，讓人才、流程及平台與人工智能相輔相成，從而重新定義工作模式，將保證成果實現。 這一切有賴 SMART Framework（以人工智能重塑工作，從而推動表現指標邁向卓越境界）、TechBud.AI 平台（以零試點架構和 ISO 42001 標準為基礎的生成式人工智能平台）、強大的合作夥伴生態圈，以及深厚的行業專業知識。

Atain 的 Unified Hub 會持續感應、預測並重新協調人才、流程及平台之間的工作，將保證成果實現。 技能與規模中心 (CoS2) 匯聚淵博智慧與人工智能，確保將保證成果實現。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.atain.com View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/igt-solutions--atain-302763055.html SOURCE IGT Solutions