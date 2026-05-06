5.29-5.30香港建造學院開放日

「建造音樂C」洪嘉豪約定C世代 探索建造業無限可能
- 多項創新體驗及工作坊 親身接觸AR + BIM 、AI安全監測、無人機與建造機械人
- 另設課程諮詢、課程報讀及即場面試及升學就業專題講座
香港 - 2026年5月6日 - 隨着香港基建及大型發展項目持續推進，建造業對專業技術人才的需求日益增加。香港建造學院（學院）將於5月29至30日假九龍灣院校舉行開放日，為有志投身建造業的年輕人及家長提供一站式的升學及就業資訊，協助規劃未來發展方向。一連兩天的開放日特設多項建造科技示範與互動體驗，參加者更可親身操控無人機、測量及放樣機械人及建造機械狗，並走進沉浸式模擬實境專區，直擊行業數碼轉型。
隨着香港基建及大型發展項目持續推進，建造業對專業技術人才的需求日益增加。香港建造學院（學院）將於5月29至30日假九龍灣院校舉行開放日，為有志投身建造業的年輕人及家長提供一站式的升學及就業資訊，協助規劃未來發展方向。一連兩天的開放日特設多項建造科技示範與互動體驗，參加者更可親身操控無人機、測量及放樣機械人及建造機械狗，並走進沉浸式模擬實境專區，直擊行業數碼轉型。
「免學費、有津貼、就業支援」香港建造學院三大優勢
香港建造學院致力培育建造業專業技術及監督人員，開辦多個涵蓋建築科技、工程技術及安全訓練的課程，為行業培育新一代具專業知識及創新思維的人才。學院每年舉辦開放日，讓年輕人親身體驗 AI 驅動下的建築新常態，掌握領先業界的科技職能，在人工智慧浪潮中提升個人競爭力，規劃更具前瞻性的職涯發展藍圖。開放日現場將提供一對一課程諮詢，設即場報名及面試，以及升學與就業專題講座等，讓有意投身建造業的年輕人及DSEer全面了解學院課程特色及就業支援服務。
學院為同學提供一系列全日制免學費課程，並為符合資格的同學提供每月津貼*，同時設有完善的終身就業配對，協助畢業生順利投身建造業。為緊貼行業發展趨勢，學院亦引入先進科技，包括建造業機械人操作及數碼施工應用等內容，讓學生緊貼建築科技發展趨勢，裝備實用而具前瞻性的專業技能。高等文憑課程更可銜接學位課程，建立清晰及完善的學術及事業階梯，培育行業專才。
*津貼視乎所報讀的全日制課程而有所不同，每月訓練津貼由HK$3,600 至 HK$12,910不等。
另外，學院亦開辦各類兼讀制課程，包括機械人課程、安全訓練課程、以及大師級培訓課程等，讓建造業從業員取得相關專業資格或認可資歷，同時推動業界提升領導文化、生產力、工程質量和項目表現，促進香港建造業的可持續發展。
「建造音樂C」洪嘉豪約定C世代以科技築構未來
是次活動特別邀請人氣創作歌手洪嘉豪擔任開幕嘉賓，於5月29日的開幕典禮上以全新身份「建造音樂C」登場；並透過音樂創作結合建築與科技元素，與現場觀眾互動jam歌，展現建造業中創新與科技互動的精神，寓意用節奏「Build」出未來夢想，帶領GenC以科技築構未來節奏，呈現建造業的無限可能。GenC的「C」寓意「Construction（建造）」 及「Z世代（Gen Z）」，象徵建造業新一代充滿創新的年輕力量，共同築構更具活力的建造未來。
多元體驗及工作坊 結合科技與工藝
除了開幕典禮外，香港建造學院亦精心策劃一系列建造科技示範與實作活動。參加者可參與多項結合創新科技與行業應用的互動體驗，包括由 AI Camera 及安全智慧工地系統（4S）、 AR ＋ BIM技術結合的建築透視空間，測量及放樣機械人與建造機械狗的實機操控、無人機尋寶遊戲等等。此外，現場更設有沉浸式虛擬實境專區、STEAM 創意工作坊及現代樹藝技術展示，全方位展現建造業數碼轉型的實力。參加者亦可透過遊戲闖關，贏取限定精美紀念品。
香港建造學院開放日2026」活動詳情：
日期及時間：
- 2026年5月29日 (星期五) - 下午2時至下午5時
- 2026年5月30日 (星期六) - 上午11時至下午5時
查詢：電郵至 [email protected] 或
電話： 2100 9504 / 2100 9120
WhatsApp： 6642 9438
關於香港建造學院
香港建造學院（Hong Kong Institute of Construction, HKIC）為建造業議會機構成員，在本港已有超過50年的培訓經驗，致力引領智能建造教育，持續開辦融合最新建造科技的創新課程，協助業界人士及有志投身建造行業者掌握未來所需技能，迎接行業新挑戰。學院培訓獲業界及專業機構認可，去年更獲香港學術及職業資歷評審局授予學科範圍評審資格，於2025年9月1日起，可於「建造及建造業管理」學科範圍下，自行評審資歷架構第一至第三級別課程
如欲了解更多，請瀏覽https://www.hkic.edu.hk/
香港建造學院
電話：2100 9000 網址：https://www.hkic.edu.hk/