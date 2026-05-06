5.29-5.30香港建造學院開放日

「建造音樂C」洪嘉豪約定C世代 探索建造業無限可能

多項創新體驗及工作坊 親身接觸AR + BIM 、AI安全監測、無人機與建造機械人

另設課程諮詢、課程報讀及即場面試及升學就業專題講座

「免學費

、

有津貼

、

就業支援」

香港建造學院

三大優勢

「建造音樂

C

」洪嘉豪約定

C

世代

以科技築構未來

多元體驗及工作坊 結合科技與工藝

2026年5月29日 (星期五) - 下午2時至下午5時

2026年5月30日 (星期六) - 上午11時至下午5時

電話： 2100 9504 / 2100 9120

WhatsApp： 6642 9438

香港 - 2026年5月6日 - 隨着香港基建及大型發展項目持續推進，建造業對專業技術人才的需求日益增加。香港建造學院（學院）將於，為有志投身建造業的年輕人及家長提供一站式的升學及就業資訊，協助規劃未來發展方向。一連兩天的開放日特設多項建造科技示範與互動體驗，參加者更可親身操控無人機、測量及放樣機械人及建造機械狗，並走進沉浸式模擬實境專區，直擊行業數碼轉型。隨着香港基建及大型發展項目持續推進，建造業對專業技術人才的需求日益增加。香港建造學院（學院）將於，為有志投身建造業的年輕人及家長提供一站式的升學及就業資訊，協助規劃未來發展方向。一連兩天的開放日特設多項建造科技示範與互動體驗，參加者更可親身操控無人機、測量及放樣機械人及建造機械狗，並走進沉浸式模擬實境專區，直擊行業數碼轉型。香港建造學院致力培育建造業專業技術及監督人員，開辦多個涵蓋建築科技、工程技術及安全訓練的課程，為行業培育新一代具專業知識及創新思維的人才。學院每年舉辦開放日，讓年輕人親身體驗 AI 驅動下的建築新常態，掌握領先業界的科技職能，在人工智慧浪潮中提升個人競爭力，規劃更具前瞻性的職涯發展藍圖。開放日現場將提供一對一課程諮詢，設，以及升學與就業專題講座等，讓有意投身建造業的年輕人及DSEer全面了解學院課程特色及就業支援服務。學院為同學提供一系列全日制免學費課程，並為符合資格的同學*，同時設有完善的，協助畢業生順利投身建造業。為緊貼行業發展趨勢，學院亦引入先進科技，包括建造業機械人操作及數碼施工應用等內容，讓學生緊貼建築科技發展趨勢，裝備實用而具前瞻性的專業技能。高等文憑課程更可銜接學位課程，建立清晰及完善的學術及事業階梯，培育行業專才。另外，學院亦開辦各類兼讀制課程，包括機械人課程、安全訓練課程、以及大師級培訓課程等，讓建造業從業員取得相關專業資格或認可資歷，同時推動業界提升領導文化、生產力、工程質量和項目表現，促進香港建造業的可持續發展。是次活動特別邀請人氣創作歌手洪嘉豪擔任開幕嘉賓，於5月29日的開幕典禮上以全新身份「建造音樂C」登場；並透過音樂創作結合建築與科技元素，與現場觀眾互動jam歌，展現建造業中創新與科技互動的精神，寓意用節奏「Build」出未來夢想，帶領GenC以科技築構未來節奏，呈現建造業的無限可能。GenC的「C」寓意「Construction（建造）」 及「Z世代（Gen Z）」，象徵建造業新一代充滿創新的年輕力量，共同築構更具活力的建造未來。除了開幕典禮外，香港建造學院亦精心策劃一系列建造科技示範與實作活動。參加者可參與多項結合創新科技與行業應用的互動體驗，包括由 AI Camera 及安全智慧工地系統（4S）、 AR ＋ BIM技術結合的建築透視空間，測量及放樣機械人與建造機械狗的實機操控、無人機尋寶遊戲等等。此外，現場更設有沉浸式虛擬實境專區、STEAM 創意工作坊及現代樹藝技術展示，全方位展現建造業數碼轉型的實力。參加者亦可透過遊戲闖關，贏取限定精美紀念品。日期及時間：地點： 香港建造學院九龍灣院校（九龍灣大業街44號，九龍灣港鐵站步行約10分鐘即可到達）