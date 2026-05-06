香港麗晶酒店榮獲《2025漫旅中國•旅行獎》「中國百佳酒店」殊榮

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 香港麗晶酒店榮膺《2025漫旅中國•旅行獎》「中國百佳酒店」殊榮，彰顯其在區內頂級奢華酒店之列的卓越地位。 此獎項由《漫旅中國》的專家團隊結合數據分析評選而出，旨在表彰兼具雋永典雅格調、極致個人化服務，以及匠心營造私密空間的酒店，其中不少更坐擁當地最令人嚮往的標誌性景致。 香港麗晶酒店董事總經理沈滔彣（Michel Chertouh）表示：「我們深感榮幸能獲得《漫旅中國》的嘉許。這項殊榮是對香港麗晶酒店追求現代奢華理念的優雅印證，透過寧謐的當代設計、細膩直覺的個人化服務，以及匠心獨運的體驗來詮釋我們對奢華的理解。隨著香港文化與旅遊業持續蓬勃發展，這項榮譽亦突顯了我們在連結賓客與城市、促進世代傳承，以及弘揚香港源遠流長的工藝精神所擔當的重要角色。」

他續道：「我們憑藉精心策劃的沉浸式體驗，以及優秀團隊成員的專注與熱誠，致力締造既恆久經典，又與當下脈搏緊扣的住宿體驗。這項肯定進一步堅定了我們的願景——為當今眼光獨到的旅客，打造觸動心靈、回味無窮的難忘時刻。」 《漫旅中國•旅行獎》作為備受推崇的區域旅遊權威指標，採用多維度評選機制，綜合專家評審、公眾評價及市場數據分析，旨在表彰在設計、服務、賓客體驗及創新方面表現卓越的酒店及目的地。入選「中國百佳酒店」榜單，正是對香港麗晶酒店在各方面均達至臻善境界的最佳肯定。

維港之濱 靜謐奢享天地 香港麗晶酒店坐落於九龍半島矚目的海濱地段，俯瞰維多利亞港的壯麗景色，完美演繹經典奢華的現代風範。酒店由極具遠見的設計大師盧志榮操刀，以寧靜而低調的當代美學重塑室內空間，歌頌匠心獨運的工藝、和諧完美的比例，以及光影與空間的巧妙互動。 酒店的客房與套房被打造成私人秘境，將如電影畫面般宏闊的維港景致與私密細膩的室內設計融為一體。柔和色調、觸感豐富的材質以及訂製家具，共同營造出一份靜謐氛圍；而標誌性的窗畔躺椅，則邀請賓客悠然坐下，細賞海港與天際線的流光變幻。悠享綠洲浴室配備浸泡浴缸及落地景觀窗，在城市中心為賓客打造一片寧靜寫意的憩息天地。

麗晶體驗顧問是酒店服務理念的核心。他們悉心為賓客編排流暢愜意的個人化旅程，從安排量身訂製的城市探索行程、籌辦私人慶典，到精心設計客房內的專屬時刻與靜思空間，讓一切悠然自得。他們致力於預先洞察賓客的需求與喜好，確保每一段體驗都臻於完美、獨一無二，且從容不迫。 酒店特色套房包括行政總裁套房及總統套房，均配備私人露台、戶外按摩浴缸及開揚遼闊的維港景致。這些套房專為人生重要時刻、多代同遊或長期入住而設計，糅合居家舒適感、極致私密性及麗晶薈專屬禮遇。

香港麗晶酒店地理位置優越，信步即達星光大道，前往西九文化區及新落成的啟德體育園亦快捷方便，位居城市文化與休閒核心地帶。賓客下榻於此，更可展開一場不斷進化的藝術之旅，欣賞融合本地新進藝術家作品及重新演繹的酒店舊藏，讓過去與現在展開一場靜謐的對話。 香港麗晶酒店的珍饌盛宴匯聚了一系列精選餐廳及酒廊，將享負盛名的烹飪才華與迷人海濱景致完美結合。每一間餐廳本身就是一場獨特的體驗，氛圍、服務與美饌相得益彰，無論是精緻的粵菜盛宴，還是輕鬆寫意的臨海聚會，都為賓客締造難忘的歡饗時光。

下載高清圖片：https://flic.kr/s/aHBqjAqESF 關於香港麗晶酒店 置身傳奇重生的香港麗晶酒店，佇立於維多利亞港畔的低調奢華秘境。酒店榮獲《福布斯旅遊指南》五星評級，並於2025年《Travel + Leisure》World's Best Awards中獲讀者投選為亞洲最佳城市酒店，連續第二年蟬聯香港最佳城市酒店寶座，同時在全球 100 家最佳酒店排行第14；酒店亦在2025年《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎連續第二年榮膺香港最佳酒店。香港麗晶酒店由本港出生的設計夢想家盧志榮Chi Wing Lo 以雋永美學打造，坐擁令人歎為觀止的維多利亞港美景，細膩貼心的待客之道、歷久彌新的魅力和雅緻韻味靜待各位發現。酒店共有497間猶如靜謐綠洲般的客房及套房，打造專屬私人秘境。麗晶體驗顧問為客人提供親切貼心的服務，而麗晶薈則為套房住客奉上尊貴禮遇，在奢華居室佈局內為客人提供量身規劃的專屬服務。珍饌盛宴六間備受推崇的餐廳和酒吧飽覽維多利亞港和城市天際線的迷人景致，為客人呈獻沉浸式餐飲體驗。酒店設有空間寬敞的無柱式宴會廳及十間多功能海景大廳，經典白色雲石樓梯和度身打造的活動選項，為客人締造難以忘懷的珍貴時刻。香港麗晶酒店位於九龍維多利亞港畔，地點極為便利，客人可從這片城市淨境輕鬆前往香港各大熱門景點，包括M+、香港故宮文化博物館和啟德體育園。盡情發掘香港麗晶酒店：https://hongkong.regenthotels.com/

關於麗晶®酒店及度假村 自1970年創立以來，洲際酒店集團旗下麗晶酒店及度假村致力於打造非凡生活體驗，將傳世奢華遺承至今，為環球賓客開啟雋永典雅、極致舒適、真誠服務的靈感之旅。目前，麗晶酒店及度假村於全球擁有十一家開業酒店和九家在建酒店。開業酒店包括香港麗晶酒店、富國島麗晶酒店、重慶麗晶酒店、戛納卡爾頓麗晶酒店及上海浦東麗晶酒店。上海海鷗麗晶酒店及峇里島蒼古麗晶度假酒店亦於2024年開業，同年品牌也以聖莫尼卡海灘麗晶酒店重返美洲。未來，麗晶酒店及度假村將陸續於雅加達、吉隆坡、京都、三亞、深圳和利雅得等地籌開酒店。詳情及預訂房間可瀏覽 www.regenthotels.com。

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