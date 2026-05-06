從創意火花到競爭優勢

卓遠 Accolade IP 發布中小企業專利註冊實務指南 協助企業走向全球 香港2026年5月6日 /美通社/ -- 在以創新為核心驅動的全球經濟中，能否將創意有效轉化為受法律保護的資產，已成為中小企業建立競爭力的關鍵因素。若缺乏完善的專利保護，即使是突破性的發明，亦可能遭到複製、被競爭對手商業化，甚至錯失整體市場先機。 國際知識產權服務提供商卓遠 Accolade IP（NASDAQ: ACCL）近日發布一份 中小企業專利註冊完整指南，系統性梳理專利申請的關鍵步驟，說明企業如何把創新成果轉化為可執行的智慧財產權與可衡量的商業價值，並在多個司法管轄區建立保護。

為何專利對中小企業成長至關重要 專利在特定司法管轄區內賦予發明人排他性權利，防止未經授權的使用。對於在複雜國際市場中前行的中小企業而言，專利不僅是法律屏障，更是支撐募資、合作、授權與長期競爭力的重要策略資產。 卓遠 Accolade IP 指出，成功的專利保護仰賴 及早規劃、技術精準度與完整的程序合規，而非單純送件。 成功專利註冊的七大關鍵步驟 根據該指南，中小企業應以完整生命週期的角度看待專利保護： 識別並記錄發明的獨特特徵

清楚界定技術優勢、可專利要件，並準備完整說明與圖示。 進行全面的先前技術檢索

驗證新穎性、實用性與非顯而易見性，確認專利性。 選擇適當的專利類型與申請路徑

判斷實用專利、設計專利或其他類型，並配合商業目標。 準備並提交嚴謹的正式申請文件

撰寫具防禦性的說明書、權利要求與技術圖式。 管理費用並規劃國際佈局

建立優先權、評估減免資格，並制定全球保護策略。 應對審查與專利程序往來

策略性回應審查意見、補正與公開程序。 核准後的維護與管理

支付發證與維護費用，確保專利持續有效。

卓遠 Accolade IP 指出，每個階段都直接影響專利的可執行性與長期價值。 選擇正確的專利策略同樣關鍵 不同專利類型對應不同創新層面：

實用專利保護技術與功能、設計專利保護外觀特徵，而特殊類型專利則適用於特定發明內容。正確選擇與配置，才能確保法律保護與實際商業應用一致。 為何專業知識產權支援不可或缺 專利註冊過程技術性高、時程長，且涉及嚴格程序。中小企業若自行處理，往往因程序或撰寫錯誤而導致延誤、成本增加，甚至權利喪失。 專業專利從業人員能提供：

風險緩解 ：降低放棄或無效風險

：降低放棄或無效風險 策略性權利要求起草 ：建立可防禦的法律邊界

：建立可防禦的法律邊界 全球協調能力：確保在關鍵優先期間完成海外佈局 選擇全球知識產權夥伴的關鍵要素 有意佈局海外的中小企業，應特別留意夥伴是否具備： 跨司法管轄區實務經驗

數位化與效率導向工具

端到端服務能力，涵蓋檢索、申請、審查、核准與維護 這些能力有助在控制成本的同時，確保全球保護的一致性。 卓遠 Accolade IP：您的全球知識產權策略夥伴 對於希望最大化創新價值、同時有效管理全球專利複雜性的中小企業而言，卓遠 Accolade IP（NASDAQ: ACCL） 提供整合式、技術驅動的專利管理解決方案。

透過集中管理申請、即時追蹤審查進度並確保回應時效，卓遠 Accolade IP 大幅降低因行政疏失而造成權利流失的風險。 卓遠 Accolade IP 表示：「我們的使命，是協助創新者順利地從『想法』走向『資產』。有效的專利保護，是企業邁向全球長期發展的基礎。」 創意變資產，一鍵走向世界 透過簡化繁複的專利程序，並讓保護策略與商業目標保持一致，卓遠 Accolade IP 讓中小企業能專注創新，同時自信地在全球市場中守護其智慧成果。 關於 卓遠 Accolade IP 卓遠 Accolade IP 提供涵蓋專利、商標、版權、工業設計及相關智慧財產權的全面服務，並支援授權、保密協議、知識產權審核及跨境保護策略。

憑藉廣泛的國際合作網絡及於亞洲與全球主要市場的業務佈局，卓遠 Accolade IP 致力協助中小企業把創意轉化為受保護、可變現的商業資產。 官方網站：

https://www.accoladeip.com/hk/tc/patent-registration-steps-guide-chn/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302763615.html SOURCE 卓遠 Accolade IP