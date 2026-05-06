前Visa亞太高管鄭偉勇加盟移卡YeahPay

新加坡2026年5月6日 /美通社/ -- 2026年，全球數字貿易進入以規則重塑與生態融合為特徵的深水區，支付基礎設施正迎來代際跨越式的加速發展期。在此背景下，移卡（09923.HK）旗下海外支付品牌YeahPay迎來戰略級高管的加盟。前Visa亞太區高管、新加坡籍支付資深專家鄭偉勇（David Tay）已正式掛帥，出任YeahPay全球副總裁，統籌執掌移卡海外支付業務的戰略設計與產品生態演進。

鄭偉勇，新加坡籍，一位在支付領域快速成長起來的年輕領導者，此前任職於國際知名卡組織 Visa ，期間參與並推動了多個東南亞市場的業務增長項目，逐步展現出在業務洞察與創新方面的潛力。後憑藉出色的執行力與對行業趨勢的判斷，轉任Visa Innovation部門，並擔任亞太區創新與業務負責人。