Aurise Foundation 推出 XAUE，解鎖 RWA 黃金收益潛力

巴拿馬2026年5月6日 /美通社/ -- Aurise Foundation 今日宣布正式推出 XAUE，一種定位為 Tether Gold（XAU₮）財庫層的收益型黃金代幣。XAUE 專為合資格機構參與者打造，為傳統非生息黃金引入加密原生收益生成機制，將其轉化為可編程且具備資本效率的鏈上資產。 發布初期，生態合作夥伴 Aurelion 與 Antalpha 已共同向 XAUE 承諾 16,052 枚 XAU₮。按前一交易日黃金市場收盤價格估算，約合 7,700 萬美元。隨著生態系統持續擴展，XAUE 未來亦可能與包括 Aave 和 Morpho 在內的領先去中心化金融協議整合，進一步將自身定位為鏈上金融市場中的基礎抵押品與結算資產。

從被動價值儲存到可產生收益的鏈上資產 長期以來，黃金一直被視為對沖通膨與系統性風險的重要工具，但其資本效率始終受到結構性限制。雖然黃金 ETF 提升了可得性，但其並不具備 24/7 流動性；而 XAU₮ 與 PAXG 等數位黃金資產雖提升了可轉讓性與全球可得性，但其回報仍主要來自價格升值，而不具備內生收益生成機制。 XAUE 正是為彌補這一差距而設計。在保留對 XAU₮ 底層價值敞口的同時，XAUE 引入以黃金計價的收益機制，使持有者能夠受益於以黃金單位衡量的複利增長。該協議採用單調遞增的匯率模型，即每一枚 XAUE 所對應的黃金價值，將隨著淨收益累積而隨時間增長。

例如，一位使用者存入 1 枚 XAU₮，將按 1000:1 的比例獲得 1,000 枚 XAUE，初始狀態下每枚 XAUE 代表 0.001 枚 XAU₮。若協議每年產生 2% 的淨收益，則總儲備將增長至 1.02 枚 XAU₮，而 XAUE 供應量保持不變。這意味著一年後，1,000 枚 XAUE 可贖回 1.02 枚 XAU₮。在此結構下，持有者無需主動投資，即可獲得以黃金計價、自動複利的收益回報。 透明架構與碎片化帶來的流動性提升 XAUE 建立於透明且機構級的架構之上，實現了代幣發行、行政營運與第三方託管之間的職能分離。整體系統透過以下機制進一步強化：

儲備證明（PoR）驗證

鏈上資產淨值（NAV）更新

定期審計與營運報告

基於多重簽名（Safe）與 MPC 的存取控制 一級市場的鑄造與贖回僅向通過 KYC/KYB 驗證的授權參與者開放，以確保合規性、可追溯性及機構級準入標準。 為進一步提升流動性，XAUE 採用 1000:1 的碎片化模型，即 1,000 枚 XAUE 對應 1 枚 XAU₮。這將黃金敞口的單位價值由約 [5,000 美元] 有效降低至約 [5 美元]，使其更適用於以下場景： 去中心化交易所（DEX）交易

做市

借貸協議中的抵押化 根據內部模型，在 AMM 機制下，此類碎片化設計理論上可將流動性深度提升約 31.6 倍，從而顯著降低大額交易的滑點。

構建鏈上黃金金融的基礎設施層 XAUE 的願景不僅止於成為一種收益型黃金代幣，其更長遠的目標，是成為 DeFi 生態中黃金資產的基礎設施層。 透過結合： 黃金價格敞口

原生收益生成

抵押品效用

鏈上流動性 XAUE 旨在將黃金重新定義為數位經濟中兼具生產力、可編程性與資本效率的金融資產。 免責聲明 本內容不構成對 XAUE 及／或任何代幣、產品、證券及／或其他投資標的（包括但不限於虛擬資產或虛擬資產相關產品）的出售或購買要約，亦不構成任何招攬。文中所載示例或示意圖僅供說明之用，並不代表對未來結果的任何保證。在任何情況下，Aurise Foundation 均不就任何人士使用本資訊所產生的後果承擔任何責任，亦不就因使用本資訊而引致的任何損失負責。Aurise Foundation 不對上述內容的即時性、準確性或無錯誤性作出任何聲明、保證或擔保。任何潛在投資者均應就 XAUE 及／或其他產品自行進行盡職調查，並在作出任何投資決定前，諮詢稅務、法律、投資、技術及／或其他專業顧問。

關於 XAUE XAUE 是一項建立於以太坊上的機構級去中心化資產增益協議，旨在作為 Tether Gold（XAU₮）的財庫層。透過引入以黃金計價的收益機制、合規準入框架、透明儲備驗證，以及 1000:1 的碎片化模型，XAUE 重新定義了黃金在鏈上金融系統中的運作方式。 關於 Aurise Foundation XAUE 是一項由在巴拿馬註冊成立的 Aurise Foundation 推出的機構級去中心化資產增益協議。該協議透過量化策略與機構借貸機制，為黃金資產提供收益增強能力，同時維持以實物黃金或 XAU₮ 作為足額支撐。Aurise Foundation 及其供應商和／或合作夥伴負責智慧合約治理、安全審計及儲備證明透明機制，並執行符合要求的 AML/KYC 控制與措施。存取權限僅向合資格司法管轄區內經白名單篩選並完成 KYC/KYB 驗證的機構開放。欲了解更多資訊，請訪問 xaue.com 。

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