Group-IB獲評Gartner®首屆網絡威脅情報技術魔力象限™領導者

此次認證彰顯了Group-IB二十余年來以對手為中心的研究實力及其統一風險平台的規模與成熟度，也印證了該公司在預測性威脅情報方面的優勢——依托獨家威脅情報來源、21年專有遙測數據、與執法機構聯合開展的超1500起案件調查以及7×24小時全天候暗網監測。 預測性網絡防御與統一風險情報創新獲認可 Gartner®在2026年網絡威脅情報技術魔力象限™報告中指出，Group-IB的垂直化情報能力是其核心優勢。具體而言，平台可整合暗網與封閉社群訪問權限、事件響應驗證、專有欺詐遙測數據，並具備邊界網關協議(BGP)威脅監測、網絡欺詐融合(Cyber Fraud Fusion)模型等獨特能力，使Group-IB在金融服務、電信、政府及執法領域具備深厚積累。

Gartner®還認可了Group-IB統一風險平台的全面性與成本可預測性。該平台作為一體化情報數據湖，覆蓋威脅情報、欺詐防護、托管XDR、沙箱分析、調查取證等功能，支持企業級無限用戶、無限API、無限狩獵規則及無限下線清除服務。Gartner®進一步肯定了Group-IB的創新發展路徑：明確從檢測模式轉向以預測為先的防御，涵蓋攻擊路徑建模、通過網絡欺詐融合實現預測性欺詐阻斷，以及包括威脅情報、攻擊面管理、數字風險防護、雲安全態勢管理在內的統一事件管理。 Group-IB首席執行官Dmitry Volkov表示：「入選首屆Gartner®網絡威脅情報技術魔力象限™領導者，是Group-IB的重要裡程碑，也是對我們自2003年以來發展方向的認可。網絡安全已不能再依賴被動響應，組織需要來自獨家威脅情報來源的以對手為中心的預測性情報，以便在攻擊發生前提前預判。這份認可體現了統一風險平台的實力、專有遙測數據的深度，以及全球團隊日復一日助力客戶、合作伙伴及執法機構領先網絡犯罪的專業能力。」

二十年對手行為洞察鑄就專業情報能力 Group-IB的領導者定位源於實戰能力。其威脅情報解決方案可基於長期情報積累與7×24小時暗網監測，生成預測性攻擊指標，幫助組織在攻擊完全爆發前預判對手戰術、工具套件及區域性活動。該解決方案已幫助Group-IB與國際刑警組織、歐洲刑警組織、非洲刑警組織等執法機構開展逾1500次聯合調查；同時依托全球11個數字犯罪抵抗中心，為企業、金融機構及政府部門提供威脅態勢洞察。 Group-IB的網絡欺詐融合模型在數據層整合欺詐情報與威脅情報，消除網絡安全團隊與防欺詐團隊孤島式運作產生的防護盲區。其專項研究證實，勒索軟件組織與欺詐生態正不斷融合、共享基礎設施。在這種環境下，統一視圖並非功能優勢，而是實現預測優先防御必備的戰略能力。

如需查閱Gartner®網絡威脅情報技術魔力象限™報告，並深入了解Group-IB威脅情報平台，可訪問Gartner.com（需訂閱Gartner®服務）。稍後將發布報告全文免費版本，敬請關注。 免責聲明：Gartner®並不為其研究報告中提及的任何廠商、產品或服務作背書，亦不建議技術用戶僅依據最高評級或相關稱號來選擇廠商。Gartner®研究報告僅代表其研究機構的觀點，不應被視作客觀事實陳述。Gartner®對本項研究不作任何明示或暗示擔保，包括適銷性與特定用途適用性。GARTNER®為Gartner®, Inc.及其關聯機構在美國及全球的注冊商標；魔法象限™為Gartner®, Inc.及其關聯機構的注冊商標，本文經授權使用。保留所有權利。

更多信息，請訪問官網：www.group-ib.com，或通過LinkedIn、X、Facebook、Instagram關注官方賬號。 歡迎收聽官方播客，聆聽業界大咖解讀隱匿網絡對手與欺詐情報相關話題。知名網絡安全專家將分享實戰經驗、新興趨勢與實用見解，助您在網絡安全攻防博弈中始終先人一步。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/group-ibgartner-302763621.html SOURCE Group-IB