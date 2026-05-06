三大商場高清直播104場足本賽事 逾4成為早場賽事 特設親子專區帶動跨代睇波

奧海城「細」界盃激戰 屯門市廣場足球皇帝贏獎金 荃新天地BB學射波

舉辦逾50場活動預計商場人流及運動相關商戶生意額錄雙位數增長

信和集團商場連續四屆播足球盛事 斥資逾800萬迎「Goal Together！全城開波」

奧海城凝聚跨代、親子同樂 葉鴻輝三代同堂現身撐

場 經典西瓜波大戰新興「細」界盃

屯門市廣場呈獻足球皇帝挑戰賽 連過

荃新天地

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香港 - 2026年5月6日 - 全城球迷引頸以待的2026年國際足球盛事將於6月中隆重揭幕。信和集團一直以來致力支持體壇盛事，今年已經是集團旗下商場連續第四屆足本播放此國際足球賽事。集團宣布將斥資逾港幣800萬元推廣費，旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會以高清大電視足本播放全部104場精彩賽事，讓市民有如置身現場親身感受萬人齊撐的熾熱氣氛，與全港球迷一同投入這項足球盛事。表示：「信和集團一向致力推動本地體育發展及國際體壇盛事。我們留意到今屆有超過四成賽事於香港早上時間開波，將帶來獨特的『早晨體育經濟』，除一眾標準球迷外，今次更非常適合家長帶同小朋友，甚至三代同堂一齊食早餐睇賽事。集團特別在奧海城增設『親子睇波專區』及早晨睇波派對等活動，推動足球文化承傳，凝聚不同世代的共同回憶。商場亦會舉辦逾50場足球相關的活動，對象涵蓋嬰幼兒親子、跨代同堂家庭、熱血球迷、電競愛好者等，務求讓全城一齊投入足球盛事。更將聯合近百個商戶，陸續推出多重消費禮遇，包括餐飲美饌、運動用品及電子產品。集團預期是次體壇熱潮將促進本地經濟，顯著帶動商場人流及刺激消費。」信和集團預計，在足球熱潮及一系列精彩活動的帶動下，預期三大商場人流及運動相關商戶之生意額，均會錄得雙位數的按年增長 。為了讓市民有更佳觀賞效果，奧海城及屯門市廣場將分別以430吋及540吋巨型大電視直播賽事，荃新天地亦會同步高清轉播，集合全城球迷為心愛球隊吶喊助威。奧海城作為今次直播大本營，將會足本播放全部104場賽事。有見早場賽事眾多，商場破天荒於全部44場早場賽事均設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品，鼓勵家庭成員一同參與國際級盛事。當中更會舉辦3場早晨睇波派對，現場提供特色早餐美食，包括中式點心、港式菠蘿包及西式快餐等等，讓球迷可以於舒適環境下一邊歎早餐，一邊為心水球隊打氣歡呼。活動期間，奧海城將主打「經典 x新興」概念，邀請三代同堂，與同是忠實球迷的爸爸及4歲兒子出席睇波派對，分享足球傳承故事。場內設有充滿集體回憶的3.5米高巨型經典「西瓜波」打卡位及以430吋大電視玩經典街機遊戲，同時引入懷舊的桌上足球機及新興的桌下足球，更會舉辦2x2「細」界盃，邀請不同年齡組別作賽，讓小朋友以至大人都能以多角度形式感受足球樂趣。屯門市廣場將與PlayStation聯手於賽事週末期間舉辦焦點活動「足球皇帝挑戰賽」，以經典「猜皇帝」方式進行 PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰，每一關均設有獎金，參加者連過10關即可贏取HK$10,000 S現金券，得獎名額不設上限。終極16強參加者將獲邀出席決賽，爭奪足球皇帝寶座及總值HK$30,000 S現金券獎賞，更有機會與著名KOL即場對戰 。場內同時設有PS5足球對戰體驗區，讓電競好手及球迷在虛擬世界一展球技。除了電子競技，屯門市廣場亦大力推動青少年運動發展，聯同本地足球訓練團隊LBRO與小朋友提早開波。5月起於tmtp commons戶外活動空間舉辦專為3至10歲小朋友而設的足球體驗及恆常興趣班，由專業教練指導，旨在培養小朋友對運動的興趣，鍛鍊意志力，並在團體對賽中學習合作精神，培育球壇新星。另外，屯門市廣場中庭亦將化身成巨型足球場，特別邀請本地設計師將 11 位國際人氣球星重新設計成 2 米高「足球『巨』星」不倒翁，以 Q 版霸氣造型讓市民盡情打卡。除了直播足球賽事，荃新天地將舉行多項足球活動打破年齡界限，舉辦「BB足球狂熱」活動，讓未學行先學「射波」的BB參與以足球為主題的爬行及障礙賽。場內另設有「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及「的波女神大挑戰」快閃遊戲，適合不同年齡層的市民參與，一同投入世界盃狂熱。更多精彩活動將稍後公布，敬請期待 。