KISTERS 推出 HyQuant Edge：首個用於定量水文學的雷達傳感器監測站

這次發佈是應對定量水文學監測中的一個結構性難題。 縱觀各行各業，裝置日趨精巧、明智且自主，然而水文學卻仍滯後，以致部署成本時而高昂，偏遠之地亦難以建站。

德國亞琛2026年5月6日 /美通社/ -- KISTERS 今天正式推出 HyQuant Edge ，這款集多功能於一身的水文監測站，採用 KIPTEC （ KISTERS 嵌入式連接智能平台技術 ）作為驅動。 此乃首個水文解決方案，將雷達測量、數據記錄、邊緣處理、傳輸與雲端連接，匯聚於單一小巧裝置之中，告別數十年來主導業界的多組件測站結構。

水監測迎來新類別：以單一小巧單元取代多組件測站，節能之餘，亦可於數分鐘內迅速部署

「傳統監測站素來只側重於收集及傳輸。 這需要於現場組裝多個組件，而彼此之間欠缺智能層面。 KISTERS 設計 HyQuant Edge，正是要扭轉此局面。」 – Klaas Schulze Dieckhoff，KISTERS 環球研發主管

HyQuant Edge 截然不同、脫穎而出：這套自成一體、靈活適應的系統，將測量、處理與通訊融為一體。 如此一來，團隊能以更簡的基礎設施、更低的站點成本，佈設更多的監測站。

這非常適合偏遠、臨時、應急部署及網絡加密，也可用於基礎設施有限的永久測站。

HyQuant Edge 測站設有四種版本：水位 (L)、表面流速 (V)、水位流速合併 (L+V) 及流量 (Q)。L、V 與 L+V 版本，只需軟件更新即可升級至 Q，無須替換硬件。