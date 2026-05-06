王老吉WALOVI全球招商大會在廣州舉行，現場簽約10國合作夥伴

廣州2026年5月6日 /美通社/ -- 2026年5月2日，在第139屆廣交會期間，王老吉在其廣州生物島全球總部舉行了全球招商大會。來自全球的280多位意向代理商、海外政府代表、行業專家、供應鏈夥伴及投資者齊聚一堂，共同見證王老吉全球化戰略的最新推進。 與會嘉賓包括廣東省進出口商會副會長張炯、廣藥集團副總經理程洪進、王老吉 大健康公司董事長方達鋒以及王老吉大健康公司副總裁葉繼曾。本次大會面向60至80個國家招募合作夥伴。大會現場，王老吉與來自南美、非洲和中亞10個國家的合作夥伴簽署了分銷協議，將其全球網絡進一步拓展至新興市場。

王老吉與來自零售、餐飲服務和分銷渠道的十家區域分銷商舉行了簽約儀式，標誌著其全球銷售網絡的戰略性延伸。 根據弗若斯特沙利文的數據，王老吉已連續五年在全球天然植物基飲料銷量中排名第一。它還在全球散裝飲料銷量、中國宴會渠道和中國禮品市場中處於領先地位。過去十年，王老吉海外市場規模增長超過6.5倍，年複合增長率超過25%。通過深耕馬來西亞、沙特阿拉伯等市場，並推出WALOVI國際罐產品，王老吉已構建起覆蓋東南亞、中東和歐洲的全球供應鏈。

葉繼曾稱：「國際化不只是產品出口，更意味著本地扎根。」 隨著王老吉致力於成為世界領先的天然植物基飲料公司，本次大會傳達了一個明確的信息：乘著全球健康消費的浪潮，王老吉已準備好與全球夥伴攜手，共創價值，共贏未來。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/walovi10-302763915.html SOURCE Walovi