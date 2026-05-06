Mox 於 2026 年首季達收支平衡 鞏固盈利前景 推出 Mox+ 財富管理方案及升級Mox Invest 服務

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示：「在2025年穩健業績支持下，本行於2026年第一季實現收支平衡，進一步確立我們的發展方向。我們具備充足動能推動正面改變，致力為香港市民提供更普及的財富機遇，並在實現盈利的同時持續發展。我們以客為本的業務模式正持續印證其長遠價值。我們的數字財富管理平台是逾75萬名客戶不同人生階段的可靠夥伴，助他們能更有信心地管理自己的財富，開拓更多可能。站在新一輪增長的起點，我們將重點擴大產品組合及投資選項，其中包括最新推出的Mox+。」

Mox業務總監鮑志毅（Jayant Bhatia）指出：「Mox致力提升香港人的財務健康。Mox+專為香港年輕專業人士及新興富裕客戶群而設，這兩個群體在香港於財富管理的需求一直未獲充分重視。Mox+提供涵蓋日常儲蓄及長遠財富創造的方案，並配合優惠的財富管理服務費及多元生活禮遇，是我們推動業務增長的重要策略之一，同時令財富更觸手可及，惠及香港市民。」 Mox於2025年已進一步強化Mox Invest的產品組合，使Mox Invest平台的交易量及資產管理規模分別增至去年的2.4倍及2.6倍。Mox客戶當中有超過10%已開設Mox Invest賬戶，反映新產品及服務帶動的財富方案需求強勁。2026年Mox將延續增長勢頭，持續推出創新產品及服務，並積極擴展規模，以服務香港新一代的財富創造者。繼今年較早前推出加密貨幣交易服務後，Mox Invest將於今年稍後時間推出新股認購服務。

Mox就持續發展財富管理產品具明確策略理據。一項由 Mox 與全球領先市場研究公司益普索 (Ipsos)合作進行的調查《財富洞察：個人儲蓄與投資習慣》發現，香港市民在投資上仍傾向保守，約63%的流動資產以現金及存款形式持有，形成「現金拖累」(cash drag)，限制財富增長潛力。當中超過三分之二受訪者表示，平均需要約5.6個月才能累積至理想的投資門檻，且通常再延遲約2.75個月才開始進行投資，從而錯失長期財富累積的機會[1]。這項調查將發展為長期研究計劃，以加深對香港市民財富管理行為的理解，並使本行能夠設計度身訂造的解決方案，讓財富變得觸手可及。

作為亞洲首批提供加密貨幣交易服務的銀行之一， Mox持續升級Mox Invest，推出基於像人工智能、科技等主題的簡易買股方式「一鍵投資」及交易訊號，並提供專業基金策略，包括渣打銀行聯合東方匯理資產管理（Amundi）合作推出的的「CIO精選基金」。無論是保守型、收益型、平衡型或增長型，「CIO精選基金」都可根據個人風險承受能力提供四種不同類型的基金。客戶同時可選擇多家國際級資產管理機構的多元基金。 在5年半內實現規模化增長及市場廣泛採用

自2020年9月推出以來，Mox已推出超過15項市場首創的產品或服務，客戶數目突破75萬，充分展現香港消費者對無縫數字銀行體驗的信任與偏好。至今，Mox客戶累計消費達700億港元，信用卡交易多達1.76億宗，並透過Mox信用卡及其他銀行服務賺取大約20億亞洲萬里通里數，以及20億港元的利息及現金獎賞，持續為客戶創造實際價值。 除日常消費外，Mox已成為客戶日常財務的重要平台，累計處理約5,000萬次轉數快出賬交易及超過500萬筆賬單繳費。作為旅遊愛好者的首選夥伴，Mox信用卡於海外交易中使用達3,100萬次，應用程式使用次數達2.5億次，持續為香港社區重塑數字銀行體驗。

欲知更多關於 Mox 的資訊，請瀏覽 mox.com。 關於 Mox Bank Limited（「Mox」） Mox是香港一家領先的數字銀行及註冊機構（中央編號：BNO808），由渣打銀行全力策動，聯同電訊盈科、香港電訊與Trip.com攜手成立。自2020年9月開業以來，Mox重塑銀行業，實現更多可能，並從香港出發，為全球數字銀行樹立典範。 Mox正朝著成為信用卡、貸款和財富管理領域首屈一指的數字銀行邁進。於2026 年，在The Digital Banker Digital CX Awards中榮獲「香港最佳純數碼銀行客戶體驗」及「銀行應用程式／平台卓越數碼客戶體驗」兩項殊榮；同時於The Asset Triple A Digital Finance Awards中獲頒「香港年度新型銀行（零售銀行）」及「香港最佳零售銀行體驗」。於2025年，Mox在《銀行家》雜誌（《金融時報》旗下刊物）的2025年新型銀行排名中獲評為香港第一數碼銀行，並連續三年榮獲《亞洲銀行家》評選為「香港最佳數碼銀行」，以及連續兩年獲《Asian Banking & Finance》頒發「香港年度數碼銀行」。此外，Mox亦在Sia Partners《2025國際手機銀行基準報告》中獲評為亞洲五大手機銀行應用程式之一，並為香港排名第一的數字銀行應用程式。

目前Mox信用卡組合於香港所有零售銀行中排名第七[2]。憑藉可擴展的平台架構、較低的服務成本及卓越的客戶體驗，以及安全、簡單、智能、有趣的銀行服務理念，Mox深受香港客戶歡迎。其應用程式於香港Apple App Store中為評分最高的數字銀行應用程式，獲得4.8分（最高為5分）[3]。Mox的影響力亦延伸至香港以外市場，其技術與專業能力已成功應用於新加坡的 Trust Bank。 與我們一起塑造未來的銀行體驗。 請瀏覽mox.com及追蹤Facebook、Instagram、Threads、LinkedIn和YouTube取得Mox最新消息。 [1] 《財富洞察：個人儲蓄與投資習慣》研究由全球市場研究及顧問公司益普索Ipsos協助進行，於2025年8月至2026年4月期間訪問了2,500名香港在職且每月家庭收入超過15,000港元的成年人。 [2] 根據環聯資訊服務有限公司2025年1月至12月的市場洞察及情報數據顯示。 [3] 由2025年1月28日至2026年5月5日期間的數據。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mox--2026----------mox-mox-invest--302763870.html

SOURCE Mox Bank Limited