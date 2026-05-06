大灣區醫療集團與港安醫療簽署戰略合作協議 共建專科對接全鏈路服務體系

融匯粵港醫療優勢，攜手構建跨境直付、綠色通道與專科對接全鏈路服務體系 香港2026年5月6日 /美通社/ -- 大灣區醫療集團與港安醫療聯合宣佈開展直付合作，開通跨境就醫綠色通道及專科精准對接服務，共建「粵港協作價值醫療夥伴體系」。此次合作旨在發揮粵港兩地的醫療優勢，將香港優質專科醫療服務延伸至大灣區內地居民，打通從內地到香港的一體化就醫服務通道。 粵港澳大灣區醫療融合持續提速，內地居民對高質量跨境醫療服務的需求與日俱增，然而就醫手續繁瑣、墊付報銷不便等痛點影響著跨境醫療體驗。此次大灣區醫療集團與港安醫療的合作，以居民健康結果為導向，著力解決就醫支付及資源對接等核心問題，合作聚焦跨境就醫的三個方面：

跨境直付服務：基於粵港兩地醫療優勢互補，大灣區醫療集團為旗下客戶提供前往港安醫療就診的直付服務。大灣區醫療集團客戶在港安醫療就診時無需自行墊付現金，相關費用將由大灣區醫療集團直接與港安醫療進行結算，消除內地患者赴港就醫在跨境支付方面的顧慮。 跨境就醫綠色通道：雙方建立專屬跨境快速轉診通道，大灣區醫療集團旗下內地診所及合作醫院的患者，如需轉介至港安醫療接受專科診療或手術，可經綠色通道便捷預約專科門診及住院服務，確保患者可以在短時間內獲得所需的專業治療。

專科精准對接：雙方將重點聚焦心臟科、腫瘤科、兒科、骨科、機械臂微創手術等領域，實現大灣區醫療集團的全科健康管理與港安醫療的專科診療深度互補，共同守護大灣區居民的全生命週期健康。 港安醫療旗下的香港港安醫院（司徒拔道及荃灣）自1985年成立全港首家私家醫院心臟中心以來，不斷引入前沿技術。它是本港首家進行「經導管主動脈瓣置換術（TAVI）」這類高風險手術的私家醫院，亦持續引進「脈衝場消融術（PFA）」此類低創傷性的心臟科手術。今年四月醫院更引進「雙源光子計數電腦掃描（PCCT）」，透過高清影像助醫生準確判斷患者是否需要冠狀動脈介入治療（俗稱通波仔），即使在心血管嚴重鈣化下仍能精準成像，避免不必要侵入性治療及相關開支。

此外，港安醫療積極發展機械臂外科中心，致力提升手術精準度與減低手術創傷性，院方已配備全港私營醫療體系中最齊全的機械臂平台，包括 ExcelsiusGPS®、ROSA®、達文西 Xi、HUGO™ RAS 及MAKO機械臂系統共五大尖端系統。除了手術治療，中心亦能配合腫瘤科治療方案，例如透過 Lu-177 放射性核素靶向治療，保留前列腺周圍器官功能（如排尿與性功能）的同時，盡量減少創傷。 除了住院及複雜手術，港安醫療中心亦設有日間手術中心，讓內地居民能來港以即日往返的形式進行腸胃鏡、白內障手術等醫療程序，靈活滿足跨境就醫需求。兒科服務設有多個亞專科，涵蓋心臟、呼吸、小兒外科及言語治療等領域；港安醫療中心還設有兒童及青少年全人發展中心，為患有注意缺陷多動障礙、自閉症譜系障礙等有精神健康需求的兒童及年輕人，提供一站式、全面的復康服務。

大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士表示：「很高興港安醫療成為大灣區醫療集團的粵港協作價值醫療體系合作夥伴。大灣區醫療集團一直致力於在大灣區構建以居民健康為核心的價值醫療生態系統。港安醫療在全球擁有成熟而具規模的國際網絡，在香港已有逾五十多年的醫療積澱，在心臟科、骨科、腫瘤綜合診療、兒科及機械臂手術等專科領域均達到國際一流水準。大灣區醫療集團聚焦於發展大灣區市場，與大灣區內地政府共建逾300家政企合營診所，及在大型公立三甲醫院攜手運營港澳居民健康服務中心，亦於港澳建立廣泛的醫療合作網絡，並與國際保險公司攜手研發集門診+住院服務於一體的創新型跨境醫療險產品。通過跨境直付結算、綠色通道及專科精准對接，我們期望將港安醫療的優質專科資源有效覆蓋至大灣區內地居民，打通大灣區居民從內地全科到香港專科的就醫全鏈路，讓優質的香港醫療資源觸手可及。」

港安醫療首席營運總監岑良表示：「港安醫療很高興與大灣區醫療集團展開跨境就醫合作。大灣區醫療集團擁有覆蓋內地7個大灣區核心城市的廣泛全科醫療網路，是推動粵港醫療協作的重要力量。紮根香港逾半世紀的港安醫療，隸屬基督復臨安息日會全球醫療網絡，旗下擁有逾244所醫院及1,840間機構。自1964年於香港創立以來，港安醫療一直秉持『全人關懷』理念，致力為患者提供涵蓋身、心、靈的全面優質醫療體驗。隨著大灣區深度融合，越來越多內地居民有意來港尋求醫療服務。港安醫療在心臟科、腫瘤科及兒科領域擁有領先專科實力，提供先進且低創傷的治療方案。香港醫療服務的個人化照護、私隱保障與就醫便捷度，為內地居民提供了更值得信賴的選擇。我們期望發揮港安醫療的專科優勢，為大灣區居民帶來更優質的醫療體驗，並與大灣區醫療集團攜手，推動價值醫療落地實踐。」

此次大灣區醫療集團與港安醫療的合作將增加大灣區居民赴港就醫的選擇，提升居民從內地全科健康管理到香港專科診治、從門診預約到住院手術的跨境就醫體驗。 關於大灣區醫療集團 大灣區醫療集團成立於2014年，是一家使命驅動型的香港醫療企業。自成立以來，集團與粵港澳大灣區多地政府合作，開創政府與企業合作（Private Public Partnership）的醫療服務模式。目前已攜手各地政府培養逾4000名GOLD™金牌全科醫護，共建逾300家GOLD™政企合營診所，及在大型公立三甲醫院攜手運營GOLD™港澳居民健康服務中心，提供全方位的門診及住院服務，憑藉GOLD™金牌家庭醫生服務帶來的預防醫學和健康管理優勢，與國際保險公司攜手研發集門診+住院服務於一體的創新型跨境醫療險產品，推動價值醫療（Value-Based Care）模式在大灣區的發展。大灣區醫療集團的目標是讓所有人獲得可信任且可負擔的醫療服務，從而在不用擔憂健康的考慮下，追求自己的夢想。

更多資訊請流覽：www.gbahealthcare.com.hk 關於港安醫療 港安醫療紮根香港逾半世紀，隸屬基督復臨安息日會全球醫療網絡，旗下超過244所醫院及1840間醫療機構。本港設有司徒拔道及荃灣兩間醫院，以及銅鑼灣、太古坊兩所醫療中心，共提供近 600 張病床及逾 40 項專科服務。 作為全港唯一三度榮獲國際聯合委員會（JCI）認證並兩度獲頒「認證金章」的醫療機構，我們緊貼醫療發展趨勢，引領技術前沿，設有多個優質專科中心，其中以心臟中心與機械臂外科中心為核心專科，配備多台機械臂手術系統及混合式心導管手術室等先進設備，提供24小時急診、專科門診與住院服務。 港安醫療秉持「全人健康」理念，視人為完整個體，既重疾病根治，亦積極推動預防醫學及健康生活方式。我們心繫弱勢，設立慈善基金提供醫療援助，傳遞健康希望。同時為個人、家庭及企業定制健康方案，全面守護市民健康。

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