阿布扎比證券交易所歡迎摩根士丹利成為首家國際投資銀行遠端交易會員，擴大全球投資者進入阿布扎比資本市場的渠道

阿聯酋阿布扎比2026年5月6日 /美通社/ -- 阿布扎比證券交易所 (Abu Dhabi Securities Exchange，簡稱 ADX) 集團今日宣佈，領先的投資銀行及金融服務公司摩根士丹利 (Morgan Stanley) 已加入 ADX，成為其首家國際投資銀行遠端交易會員，讓摩根士丹利的客戶可直接接入 ADX 進行交易。 此里程碑進一步加強 ADX 的全球聯通能力，並支持國際機構投資者對阿聯酋市場投資需求的持續增長。 此舉亦鞏固其按市值計全球增長極快交易所的地位，同時突顯該市場在深度、流動性及納入主要全球指數方面持續取得進展。

遠端會員資格讓摩根士丹利可透過其全球交易平台，為客戶提供直接接入 ADX 市場的服務。 作為推動經濟多元化、創新引領及知識型經濟的重要機制，ADX 持續在促進阿布扎比長遠經濟發展方面發揮關鍵作用。 摩根士丹利獲得 ADX 直接交易接入，體現了阿布扎比投資價值的實力，以及阿聯酋資本市場機構化進程的持續推進。 摩根士丹利的會員資格將提升交易執行質素、優化買賣盤傳遞路徑，並更全面地掌控整個交易生命週期，為全球投資者帶來更先進的交易體驗。

此安排沿用摩根士丹利已驗證有效的國際市場接入模式，旨在滿足客戶對高效、透明及無縫接入 ADX 上市投資機遇日益增長的需求。 阿布扎比證券交易所集團行政總裁 Abdulla Salem Alnuaimi 表示：「這標誌著我們朝著成為領先金融市場的重要目標邁出關鍵一步，推動機遇創造及可持續經濟增長。 這股增長動力亦反映於外國投資者的強勁參與。2026 年第一季度交易額超過 850 億迪拉姆，按年增長 22%。 有關表現突顯我們市場日益增強的深度及全球影響力，同時進一步鞏固我們對擴大全球市場接入、加強跨境聯通，以及建立世界級市場基建的承諾，從而吸引全球資本、支持多元化的發行人，並促進阿布扎比的長遠經濟繁榮。」

摩根士丹利中東及北非地區聯席主管 Patrick Delivanis 表示：「成為 ADX 遠端交易會員，反映我們致力透過領先市場的交易平台，為客戶提供高效及無縫接入阿布扎比資本市場的服務。 我們看到阿聯酋市場的機構化及國際參與持續增長，並很高興透過直接連接本地市場，支持此發展趨勢，讓國際投資者更有效把握中東及北非地區 (MENA) 的投資機遇，同時在整個交易生命周期中享有更高透明度及更大控制權。」 摩根士丹利的參與符合 ADX 加強國際聯通的策略方向。ADX 透過有選擇地向全球金融機構提供遠端會員資格，吸引優質跨境流動資金。 此項公佈延續 ADX 的增長氣勢：2025 年外資投資增加近 14%，而機構投資者交易額則按年上升 10%。 待完成最終營運準備後，摩根士丹利預計將於未來數周內以遠端會員身份開始交易。

關於阿布扎比證券交易所 (ADX) 阿布扎比證券交易所 (ADX) 於 2000 年 11 月 15 日根據 2000 年第 (3) 號地方法律成立，該法律賦予交易所合法權利，使其具有獨立的財務和行政地位，以及履行其職能所需的必要監督和行政權力。 2020 年 3 月 17 日，根據 2020 年第 (8) 號法律，ADX 從公共實體轉變為公眾股份公司 (PJSC)。 ADX 集團是市場基礎設施集團，由交易所 (ADX) 及其交易後生態系統（包括其全資附屬公司 AD Depository 和 AD Clear）組成。 ADX 集團透過其全球統一的整合業務結構，在交易、清算、結算和託管方面支援高效、透明和穩健的資本市場。

集團為證券交易提供有效且受監管的市場，包括公眾股份公司發行的股票、政府和企業發行的債券、交易所買賣基金 (ETF) 以及阿聯酋資本市場管理局批準的其他金融工具。 按市值計算， ADX 是阿拉伯地區第二大交易所。 其透過多元的收入來源提供穩定財務表現的策略符合阿聯酋的國家發展議程「邁向下一個 50 年」。該議程旨在建立可持續、多元化和高附加值的經濟。 如欲了解更多資訊，請聯絡：

Abdulrahman Saleh ALKhateeb

企業傳訊經理

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