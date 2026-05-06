勞力士中國海帆船賽2028 - 開始接受報名

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 「勞力士中國海帆船賽2028」已開始接受報名，香港遊艇會已經發佈賽事公告，歡迎來自世界各地的帆船好手參與其中一個極具戰略挑戰的離岸帆船賽。

勞力士中國海帆船賽全長565海浬，將於2028年3月8日在香港具標誌性的維多利亞港展開，今屆賽事在3月初進行，以便船隊乘東北季候風之利，順風航行至菲律賓的蘇碧灣。

這個賽事更被譽為亞洲最高級別的藍海經典離岸帆船賽， 2028年將踏入66周年，賽事由香港遊艇會 - 一個既多元又國際化，以及在香港歷史最悠久和最享負盛名之一的體育會所主辦。勞力士與香港遊艇會自2007年開始合作，並從2008年起成為旗艦比賽勞力士中國海帆船賽的冠名贊助商。