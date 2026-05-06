「敢創．藝術營2026」：聚合逾600「校園藝術大使」激發無限想像 探索藝術新領域

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 由香港藝術發展局主辦、青年廣場策劃的第十八屆校園藝術大使計劃的其中一個核心活動—「敢創．藝術營2026」(小學及特殊學校組) 已於復活節期間，4月3日至4日及4月10日至11日圓滿舉行。活動吸引逾600名來自全港多間學校「校園藝術大使計劃」的學生參與，讓學生在輕鬆愉快的環境下釋放創意，一同分享藝術的樂趣。 本屆「敢創．藝術營2026」以「聚合．藝想」為主題，設有「表演藝術」及「視覺藝術」兩大組別的工作坊。透過作品欣賞、創藝工作坊及分享交流等體驗式活動，引領藝術大使走進藝術世界，同時鼓勵他們從協作中探索藝術的無限可能，啟發創造力與想像力。

表演藝術工作坊包括「街舞文化工作坊」、「韓國流行舞蹈文化工作坊」、「戲劇工作坊」、「戲服及舞台道具製作工作坊」及「無伴奏合唱工作坊」；視覺藝術工作坊則包括：「故事及繪本創作工作坊」、「千年印記」書法篆刻工作坊」、「小型霓虹工作坊」、「竹迹花語・共生花園工作坊」及「想像之森：木構奇幻生物聯合創作坊」，讓來自不同學校的藝術大使聚首一堂，體驗多元模式的藝術創作，擴闊視野。 青年廣場一直致力為青年人提供一個輕鬆、可靠及安全的環境，讓他們能發展潛能，一展所長。透過是次「敢創．藝術營2026」，青年廣場繼續以6G (Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision環球視野及Give Back回饋社會)的指導原則，培育青年人對藝術的興趣和認知，讓他們參與一系列多元化及精彩的藝術實驗，一同感受藝術創作帶來的樂趣。

6G 是青年廣場的重要指導原則，包括Groom悉心培訓、Growth培育成長、Glow發揮所長、Green環保綠化、Global Vision 環球視野及Give Back回饋社會。 青年廣場官方網站︰http://www.youthsquare.hk Y 旅舍 Y 旅舍鄰近港鐵柴灣站，步行距離只需三分鐘，讓旅客得以盡享交通便利。旅舍共有148間客房，分佈於主座大樓及旅舍大樓，以雙人客房為主，另設有雙人露台房、三人房、六人房、複式六人房及無障礙客房。無障礙客房有更寬敞的走廊和空間，為殘疾人士提供舒適和寧靜的住宿環境。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026600--302763925.html SOURCE 青年廣場