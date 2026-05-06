寧德時代「極域之約」超級科技日：以全材料體系重划行業技術標尺

北京2026年5月6日 /美通社/ -- 2026年4月21日，寧德時代在北京舉辦超級科技日新品發佈會，正式發佈第三代神行超充電池、第三代麒麟電池、麒麟凝聚態電池、第二代驍遙超級增•混電池、鈉新電池，以及超換一體全場景補能網絡計劃，面向不同出行場景和用戶需求，提供更加多元、高效的新能源解決方案。 發佈會上，中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱系統闡釋了不同材料體系各自的優勢、邊界與發展方向。他表示，磷酸鐵鋰當前已逐步逼近能量密度理論極限，因此更適合發展以超充為核心、實現極致平衡的技術路線；三元材料憑借高能量密度優勢，始終是全球動力電池技術競爭的重要高地，這也再次說明，能量密度仍是衡量動力電池技術領先性的核心指標；鈉離子電池則將在高溫、極寒出行場景以及儲能領域展現廣闊前景。無論從消費者差異化需求出發，還是從能源安全和社會發展的角度看，鋰電產業都必須要多化學體系協同發展。

第三代神行超充電池再次刷新了動力電池充電倍率的全球紀錄，常溫環境下滿電僅需6分鐘，實現更高倍率與超長壽命的完美平衡；第三代麒麟電池能量密度達280Wh/kg，輕鬆實現1000公里續航，成為高端新能源電動車兼顧長續航和輕量化的理想選擇；麒麟凝聚態電池將續航提升至1500公里，進一步實現續航里程的新突破；第二代驍遙超級增•混電池純電續航達600公里，開啟混動賽道的新賽點；鈉新電池則將推動鈉離子材料體系從技術突破走向規模化量產。 第三代神行超充電池：讓超充和超長壽命不再二選一

從電化學機理看，要實現充電倍率提升同時不損害電池壽命，核心難題不是涓流，而是溫升。根據阿倫尼烏斯公式，電池溫度每升高10℃，內部副反應速率約增加2倍，對壽命影響極大。 第三代神行超充電池則通過降產熱、強散熱、提精度三大手段，令其在消耗1000次完整循環後，電池容量保持率仍在90%以上，實現了超充與超長壽命的兼容與平衡。最新的第三代神行超充電池已實現等效10C、峰值15C的行業最強超充能力，10%至35% SOC僅需1分鐘，10%至80% SOC僅需3分44秒，10%至98% SOC僅需6分27秒；零下30℃極寒環境下，20%至98% SOC約9分鐘，同時再疊加電池自加熱技術和超換一體的補能網絡，真正實現低溫超充不挑樁，可充又可換。

第三代麒麟電池：更輕 更強 更高端 過去，高端新能源電車要實現長續航，在磷酸鐵鋰材料上一般會通過堆電量來解決，難免會犧牲整車對於輕量化需求。 第三代麒麟電池的電芯能量密度達280Wh/kg，在實現1000公里續航的同時標配10C超充，電池包重量控制在625kg，與市售同級別千公里續航磷酸鐵鋰車型相比，減重255kg，空間節省112L。 優秀的輕量化指標為整車帶來的收益非常顯著。第一、能耗方面，百公里能耗降低6%以上，每百公里節省約0.78度電，以每車年行駛2萬公里、100萬輛規模計算，年節電量達1.56億度，可減少二氧化碳排放7.85萬噸，相當於種植255萬棵喬木、覆蓋1250公頃綠地。操控與安全方面，零百加速時間縮短約0.6秒，超車並行危險窗口期降低12%；麋鹿測試通過車速提升8%，車身側傾角減少6.5%，極限避險能力提升15%至25%；百公里制動距離縮短約1.44米；據中汽研等機構數據，百公里制動距離每縮短1米，高速事故概率可降低8%。耐久性方面，底盤關鍵部件壽命提升40%，輪胎壽命延長30%，以前3至4萬公里需更換，現在至少多跑1萬公里。節省的112L空間可為座艙增加至少18mm頭部空間，或用於優化整車風阻設計。

性能方面，第三代麒麟具備3MW瞬時功率，較2025年征戰紐北賽道的第二代麒麟賽道電池的最高功率1330kW實現功率翻倍，將助力更多車企持續突破電車賽道性能極限。 安全方面，在「NP無熱擴散」基礎上再升級，推出「熱電分離」技術 —— 為每個電芯設計獨立密封排氣通道，即使極端工況下電芯熱失控，高溫煙氣也能沿專屬通道定向、快速排出，實現「熱走熱路，電走電路」，從根源切斷熱失控向電氣失控的傳播鏈，真正實現從「熱隔離」到「熱隔絕」。 麒麟凝聚態電池：航空級技術首次應用於乘用車

寧德時代的麒麟凝聚態電池是首次將航空級凝聚態技術應用於乘用車領域的動力電池產品，電芯能量密度為350Wh/kg，創下量產電池最高紀錄。該技術此前面向載人航空電動化研發，已在4噸級商用飛機完成首飛驗證，即將在8噸以上商用飛機展開進一步驗證。 麒麟凝聚態電池體積能量密度達760Wh/L，以典型車型電池包絡設計，可使轎車續航達1500公里，全尺寸大三排、大六座SUV續航突破1000公里，電池包重量控制在650公斤以內。1500公里不只是電車對油車的顛覆，更是今天的電車對昨天電車的全面超越 —— 從北京到南京約1000多公里，即使高速續航打七折仍可一口氣抵達。

安全方面，麒麟凝聚態電池將傳統液態電解液升級為凝聚態電解質，從源頭實現「無液可漏、無液可燃」，徹底切斷漏液可能引發的安全風險。 第二代驍遙超級增•混電池：將增混帶入600km純電時代 第二代驍遙將增混純電續航拉升至600公里的新高度，全系標配10C超充，同時首創「超混體系」技術，以鐵鋰、超混、三元三條技術路線，覆蓋了從主流家用到高端全能的所有增混場景。 第二代驍遙超級增•混電池的磷酸鐵鋰版本純電續航達500公里，滿足日常通勤「一週一充」；全新超混體系以磷酸鐵鋰橄欖石晶體結構為核心骨架，將三元與鐵鋰在粉體顆粒級別實現梯度均勻混合，能量密度達230Wh/kg，較單一鐵鋰電池在包重量不變的情況下續航提升15%以上；三元版本純電續航直接突破600公里大關，整車綜合續航突破2000公里，真正實現「一車兩用」的從容。

動力方面，第二代驍遙滿電狀態下瞬時功率為1.5兆瓦，20% SOC虧電下仍穩定輸出1.2兆瓦，徹底解決增混車「虧電動力衰減」痛點。以硬派越野典型場景為例，沙漠「雞窩坑」脫困需電池提供超過350kW瞬時功率，而驍遙的輸出功率是脫困所需的3倍以上 —— 哪怕電量低至20%甚至不到10%，遇到雞窩坑依然一腳電門輕鬆脫困，實現「無論電量高低，強悍始終如一」的用車體驗。 安全方面，防彈級底部塗層可承受1500焦耳衝擊能量，是國標（150焦耳）的10倍。密封防水能力達2米水深連續浸泡超過200小時，性能不受任何影響，無論暴雨涉水還是越野搶渡，全程動力不間斷、安全不打折。

鈉新：讓鈉離子電池從技術突破走向產業落地 今年，寧德時代突破了鈉離子電池量產的四大行業難關：極致控水、硬碳產氣、鋁箔粘接瓶頸、自生成負極的規模化量產，逐一攻克了上百項工程化問題。 鈉新電池將於2026年底正式規模化量產。 超換一體：最佳補能形態 寧德時代認為，未來補能格局是家充、公充、換電「三分天下」，超換一體則是最佳形態。 寧德時代宣佈，乘用車「巧克力」與重卡「騏驥」換電站全系標配神行超充樁，實現「可換可充、超換聯動」。

超換一體站共享箱變與充電模塊，減少能量轉換環節，綜合電損率較市場配儲充電站降低超過13個百分點。有應急需求時還可調用換電站電池對充電樁放電，設備復用率達到85%以上，單個車位服務能力是配儲充電站3倍，超充部分固投成本僅為後者1/5。 電池產品方面，發佈巧克力換電塊26號電池，搭載800V高壓架構，首批75度電版本，後續將推出更大電量，全面適配B至C級800V車型。由此，巧克力換電將覆蓋A0至C級完整車型矩陣。 網絡建設方面，寧德時代計劃2026年底累計建成4000座超換一體站，覆蓋近190座城市和12縱11橫高速網絡。將攜手車企與能源夥伴共建「超換共享網絡」，以技術共享、互聯互通、共同投建為宗旨，首批合作夥伴長安、奇瑞、廣汽、賽力斯、上汽通用五菱、北汽，計劃到2028年底構建超過10萬座共享的補能基礎設施。

寧德時代董事長曾毓群博士在會上強調，產業創新必須秉承嚴謹的科研精神。中國技術走向世界，靠的不只是速度和規模，更靠創新的質量、驗證的能力和品牌的公信力。 從五款覆蓋全化學材料體系的電池產品，到超換一體補能網絡的全面落地，寧德時代在本次超級科技日上完成了從電池產品到補能基礎設施的全鏈路佈局，推動新能源出行從「單點突破」走向「全場景覆蓋」，讓用戶的每一種出行需求都找到最佳解法。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302763987.html SOURCE CATL