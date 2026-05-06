深耕亞洲，鏈接全球：東成獲弗若斯特沙利文認證，連續三年位居亞洲電動工具市場銷量第一（2022-2024）

中國南通2026年5月6日 /美通社/ -- 領先的專業電動工具製造商東成，近日獲得弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 認證，在2022至2024年連續三年位居亞洲電動工具市場銷量第一。這一排名不僅彰顯了東成在亞洲市場的領先地位，也印證了其「深耕亞洲，鏈接全球」國際化戰略的穩步推進。
東成公司副總經理顧嘉誠表示：「連續三年成為亞洲市場領跑者，是東成保持『深耕亞洲，鏈接全球』戰略定力以及強化其執行能力的有力體現。這一權威認證將激勵我們以更強的品牌勢能與技術自信，加速從『亞洲第一』邁向『全球領先』。未來，我們將進一步深化全球市場佈局，把中國智造的專業實力帶給世界各地的用戶。」
2025年，東成公司實現整體銷售額68.65億元（約9.6068億美元）。目前，公司已在亞洲、中東、非洲及歐美等80多個國家和地區構建起全球營銷網絡，並在海外開設超過1萬家專賣角形象店，既作為銷售終端，也是品牌形象的展示窗口。
為進一步拓展國際影響力，東成於2025年參加了八大國際行業展會，全面展示產品實力與品牌形象，並與全球客戶建立更緊密的聯繫。此外，東成在2024—2025年連續入選世界品牌實驗室 (World Brand Lab) 發布的「亞洲品牌500強」，成為唯一連續兩年上榜的電動工具品牌。
截至2025年底，東成已在全球范圍內累計申請專利超過3300項，其中發明專利申請超過1200項，PCT國際專利申請超過140項，海外發明專利申請超過120項，累計有效授權專利超過1400項。
面向未來，東成將持續為全球用戶提供高效、耐用、專業的全場景工具解決方案，踐行「助力全球用戶創造美好生活」的企業使命，致力於成為全球電動工具科技引領者。
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SOURCE 東成