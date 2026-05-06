再下一城：瑞博生物與勃林格殷格翰MASH領域siRNA合作達新里程碑

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年5月6日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司（香港交易所代碼：6938）及其子公司Ribocure Pharmaceuticals AB（Ribocure，合稱「瑞博生物」）共同宣佈，其與勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim，下稱「勃林格」）合作開展的肝臟疾病創新療法項目再獲重要突破，達成又一里程碑。這也是雙方在包括代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（ MASH ）在內的肝臟疾病創新療法合作中，成功實現的第三個關鍵里程碑，標誌著雙方合作研發進程持續深入，siRNA技術在代謝性肝病領域的轉化應用邁出堅實一步。

MASH是一種嚴重的進展性脂肪肝疾病，可逐步進展為肝纖維化、肝硬化、肝衰竭乃至肝癌。目前全球有超過2億人受到MASH困擾，隨著疾病負擔的持續上升，臨床上亟需能夠延緩病情進展、維護肝臟健康的創新療法。瑞博生物與勃林格的深度合作，核心目標便是為MASH患者帶來更加豐富的潛在治療選擇，填補臨床治療缺口。

瑞博生物聯席CEO、全球研發總裁甘黎明博士表示：「此次里程碑的達成，是雙方合作成效的重要體現，更彰顯了瑞博生物在siRNA藥物發現及肝靶向遞送領域的技術實力與成熟度。我們為雙方通過無間合作和不懈努力實現了這一高度創新的階段性成果而深感自豪。未來，勃林格殷格翰將持續推動該項目的開發進程，致力於為MASH患者帶來全新治療選擇。」