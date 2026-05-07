重拳整治回收亂象，CIBF2026助力電池產業邁向全鏈條規範新時代

天津2026年5月7日 /美通社/ -- 2026年4月1日，工信部等六部門聯合出台的《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》正式實施，標志著我國動力電池回收行業邁入法治化規範化發展新階段。緊隨政策落地，4月27日，五部門再度聯合發文，在全國啟動廢舊動力電池回收利用聯合執法專項行動，重點嚴查違規交售、非法拆解、溯源造假、違規運輸、無照經營等突出行為，實行從嚴監管、專項整治。系列政策密集出台、執法力度持續加碼，清晰釋放明確信號：動力電池回收粗放生長時代徹底終結，全鏈條管控、全生命周期溯源、全主體責任落實的行業新格局正在加速形成。

行業轉型大勢之下，現實短板與外部挑戰同步凸顯。當前我國動力電池規範化回收率仍有較大提升空間，大量退役電池通過維修網點、二手車商等灰色渠道流入非正規拆解環節，既造成關鍵戰略資源浪費，又帶來環保與安全隱患。與此同時，歐盟《新電池法》落地生效，將碳足跡管控、回收指標、電池護照溯源納入市場准入硬性門檻，對我國電池企業出口布局形成剛性約束。對內要肅清行業亂象、築牢循環發展根基，對外要對標國際規則、穩固全球產業地位，推動動力電池回收從粗放分散向合規集約轉型，已成為行業必須扛起的戰略任務。

站在產業格局重塑的關鍵節點，第十八屆深圳國際電池技術交流會/展覽會（CIBF2026）的舉辦恰逢其時、意義深遠。該展會將於2026年5月13日至15日在深圳國際會展中心隆重舉行，以「鏈動全球•賦能綠色•驅動未來」為核心主題，匯聚近3200家海內外優質展商與超35萬專業觀眾，展覽規模超28萬平方米，完整覆蓋動力電池、儲能電池、上下游關鍵材料、智能裝備及廢舊電池回收再利用全產業鏈，是全球電池產業極具影響力的風向標平台與資源對接高地。

CIBF2026深度貼合動力電池回收新政導向，成為政策解讀、標准落地、生態共建的核心載體。展會特設第三屆電池護照國際會議等專業論壇，匯聚行業權威專家、產業鏈龍頭企業代表，圍繞回收體系建設、全生命周期溯源、碳足跡管控、循環經濟商業模式等核心議題深度研討，為企業精准解讀政策細則、明晰合規發展路徑、對接行業統一標准提供專業指引，助力市場主體快速適應強監管新形勢。