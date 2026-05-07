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出版：2026-May-07 10:29
更新：2026-May-07 10:29
PR Newswire

技能賽世界第三，上海協和國際學校VEX機器人戰隊世錦賽告捷

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上海2026年5月7日 /美通社/ -- 在不久前結束的2026年VEX機器人世錦賽上，來自上海協和國際外籍人員子女學校（Concordia）的五位學生在VEX V5技能挑戰賽中斬獲世界第三，刷新校機器人項目歷史。

每年，全球僅有約6%具備參賽資格的高中VEX V5戰隊能站上世錦賽的舞台，這是VEX機器人競賽的巔峰殿堂。Concordia戰隊不僅成功晉級，更躋身全球前三名

2026年VEX世錦賽現場，Concordia學生 (Jessica J, John D, Ethan H, Mak T, Yolanda L) 和評委合照

這個成績，來自數月如一日的紮實打磨：一遍遍搭建、測試、編代碼、遙控、調零件、再重新搭建。就在前往聖路易斯參加世錦賽的前幾周，隊員們剛剛拿下APAC比賽冠軍，備戰時間之緊張，可想而知。但在世錦賽上，同學們頂住了壓力，與全世界最老練的機器人隊伍同場競技，毫不遜色。

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世錦賽的意義，遠不止一份成績單。在賽場準備區，同學們與來自不同國家、不同學校的隊伍交流切磋 —— 研究彼此的機器人底盤結構、撿球系統、自動賽代碼邏輯，以及比賽策略。隊伍們在相互提問的同時，也大方分享自己的心得。

而在這一切光芒的背後，是一群全心投入的Concordia教師。他們一手搭建起K-12的完整培養體系，陪伴學生走過一輪輪設計、測試與打磨。正是他們的托舉，孩子們才能站上世界賽場，從容綻放。這份成績，是賽場的勝利，是Concordia機器人項目一步一個腳印的積澱，更是幕後耕耘者的勳章。

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關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校 (Concordia) 創建於1998年，坐落於上海市浦東新區金橋碧雲國際社區，是一所提供從幼兒園到高中一貫制教育的全日制學校。學校致力於發掘每位學生在各自熱愛領域的獨特天賦，通過創新的學術課程、豐富的課外活動以及品格塑造，全方位培育學生的學業成就與人格成長，引導學生在自己熱愛的領域追求卓越、綻放光芒。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/vex-302758846.html

SOURCE 上海協和國際外籍人員子女學校

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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