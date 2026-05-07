技能賽世界第三，上海協和國際學校VEX機器人戰隊世錦賽告捷

上海2026年5月7日 /美通社/ -- 在不久前結束的2026年VEX機器人世錦賽上，來自上海協和國際外籍人員子女學校（Concordia）的五位學生在VEX V5技能挑戰賽中斬獲世界第三，刷新校機器人項目歷史。

每年，全球僅有約6%具備參賽資格的高中VEX V5戰隊能站上世錦賽的舞台，這是VEX機器人競賽的巔峰殿堂。Concordia戰隊不僅成功晉級，更躋身全球前三名。

這個成績，來自數月如一日的紮實打磨：一遍遍搭建、測試、編代碼、遙控、調零件、再重新搭建。就在前往聖路易斯參加世錦賽的前幾周，隊員們剛剛拿下APAC比賽冠軍，備戰時間之緊張，可想而知。但在世錦賽上，同學們頂住了壓力，與全世界最老練的機器人隊伍同場競技，毫不遜色。