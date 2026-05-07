香港中文大學於最新 QS 世界大學學科排名中蟬聯香港及亞洲前列

香港 - 2026年5月7日 - 香港中文大學（中大）在 3 月 25 日公布的2026 年《QS 世界大學學科排名》中表現卓越，進一步鞏固其在全球研究與學術方面的領導地位。中大共有 10 個學科位列全港第一，另有 21 個學科躋身全球前 50 名。這亮眼的成績不僅體現中大在學術研究上的長期深耕與堅實基礎，亦彰顯學者們在各自專業領域中的深厚積累與突破，其研究成果持續為全球重要議題的探討作出貢獻。





中大卓越學術實力與全球研究影響力



中大一向重視嚴謹的學術探究，並致力為學生營造一個鼓勵深度研究與知識交流的卓越學習環境。在2026 年 QS 世界大學排名中，中大躍升至全球第 32 位，較去年上升 4 位，持續穩居全球 50 強之列。



這份卓越成績，建基於一支在國際學界備受肯定的研究團隊：中大共有 17 位研究人員獲科睿唯安（Clarivate Analytics）選為「2025 年度全球廣獲徵引研究人員」，另有 431 位學者入選史丹福大學「全球前 2% 頂尖科學家」名單。其中，47 位學者在其專業領域中名列全球前 100 位。值得一提的是，包括校長盧煜明教授在內的三位學者躋身全球前 10 名，充份彰顯中大研究團隊深厚的學術底蘊與卓越實力。



中大那打素護理學院：培育護理研究創新與全球人才



在今年的排名中，中大護理學表現尤為突出，那打素護理學院榮獲全港及亞洲第一、全球第六的佳績。來自越南的護理學博士生 Pham Nhat Vi DO 分享其學術歷程時表示：「在中大攻讀博士的這段旅程，讓我在研究能力、批判性思維和領導力上均有顯著成長。在中大優秀師資的悉心指導下，我得以接觸多元學術資源，並累積寶貴的實務經驗，為未來職涯奠定堅實基礎。」



Pham Nhat Vi DO的研究聚焦於運用前沿科技探討大腸癌存活者相關議題。作為首位採用此研究方法的越南學者，她的成果充分體現中大培育學生突破傳統、勇於創新的研究實力。



中大地理與資源管理系：推動氣候議題前沿研究



中大地理與資源管理系在今年排名中同樣表現亮眼，位列亞洲第4及全球第 21 位。來自尼泊爾的博士生 Arati POUDEL 指出，中大的研究環境在其學術歷程中發揮了關鍵作用：「中大具備先進的研究設施、支持學生的師資團隊，以及完善的專業發展機會。此外，『一帶一路獎學金』亦讓我得以在這座美麗的校園中專心投入研究，獲益良多。」



憑藉中大提供的豐沛資源，Arati 的研究聚焦於全球各地應對極端氣候的策略，特別是水資源短缺與過剩所帶來的挑戰，並深入探討社區組織與公民社會於相關行動中所扮演的關鍵角色。



2026 年，中大透過QS 世界大學學科排名再次展現其在全球學術舞台上持續提升的地位及影響力。面對複雜多變的全球議題及挑戰，中大始終秉持創新、洞察與協作精神，積極尋求突破，為世界創造貢獻。

