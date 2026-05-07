香港 - 2026年5月7日 - 全球領先智慧生態平台Luffa正式發布重大品牌升級，全新定位為AI × Web3超級連接器。平台以AI智能代理為核心，為全球個人、創作者、品牌、社群與開發者，提供一體化的智慧協作與價值流動系統。本次升級推動Luffa蛻變為下一代AI驅動基礎設施，以自主身分為根基、可編程經濟為支撐，系统性解決數位世界中身分、智能、價值與信任的碎片化問題，賦予AI自主執行、可信互動與獨立經濟運作能力。



當前網路環境存在嚴重碎片化問題：身分由平台壟斷且彼此孤立、AI智能代理缺乏獨立身分、錢包與執行能力；價值與支付體系封閉固化、難以跨生態流通；AI生成內容無法溯源與驗證。Luffa透過三大核心維度打造超級連結能力：以去中心化自主身分（DID）為基礎的自主身分社群、結合AI賦能與鏈上治理的DAO機制；將內容轉化為可編程、可交易的價值載體，支持創作者代幣化與分層變現；透過SuperBox小程序生態、多鏈錢包、LuffaPay意圖導向支付系統與多智能代理協議實現聚合連結，串聯全場景應用。三大閉環完整銜接使用者與身分、身分與資產、內容與價值、線上與線下的斷層。



在碎片化的數位環境下，AI僅是單純工具，不具備獨立身分與執行權限，使用者資產與數據也長期被平台綁定封鎖。Luffa為AI智能代理賦予三大核心能力：建置人機通用且可管控的統一DID身分，確保行為與聲譽可追溯；實現社群運營、內容分發、風險評估全流程自動化運作；賦予獨立錢包持有、交易、議價與結算權限，讓AI成為正式的經濟參與主體。整套體系整合使用者、身分、資產、創作及線上線下場景，確立AI作為生態核心驅動力的定位。



截至2026年2月，Luffa全球下載量突破300萬、註冊用戶達200萬，日活用戶超過15萬。核心產品已穩定落地於AI預測市場、輕量級遊戲、社群治理與創作者經濟等領域。2026年，團隊將聚焦AI預測市場與智慧衍生商品，打造頂級智慧交易平台。



Luffa執行長Michael Liu表示，AI是數位世界的核心生產力，卻長期缺乏身分、執行力與信任基礎。身為AI × Web3超級連結者，Luffa將為AI賦予自主身分與經濟能力，協助使用者透過智能技術掌握價值主導權，推動全球從注意力經濟邁向所有權經濟新時代。







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