連雲港：發佈「共鑄金箍棒」計劃

連雲港2026年5月6日 /美通社/ -- 吉祥物猴寶意外「掉褲」萌翻了網絡後，連雲港正藉著這股「潑天的流量」，開啟城市賽事經濟的「合夥時代」。5月6日，江蘇省連雲港市舉行專場發佈會，對外發佈江蘇省第二十一屆運動會暨連雲港賽事經濟戰略合作計劃——「共鑄金箍棒」計劃。金箍棒是《西遊記》中敢闖敢干、逐夢前行的力量象徵。連雲港通過「斤斤匯聚、萬斤共贏」的口號，向全球合作夥伴發出「13500斤商機，與我共贏！」的共創邀請。

「共鑄金箍棒」計劃設計了四個合作夥伴類別與詳盡權益清單，既擁抱龍頭企業，更眷顧每一個追夢的微小個體。合作夥伴分為「定海神針•戰略合作夥伴」「百煉金箍•共創合作夥伴」「鎮場神器•成長合作夥伴」「如意繡針•追夢人」四個層級，合作金額門檻從最高3000萬元到最低3000元不等，還將通過搖號產生10位免費享受權益的「錦鯉」。配套權益清單涵蓋城市品牌、榮譽、服務、消費、商務等權益包。