HUMAIN ONE 由 AWS 提供技術支援，將成為行內首個用於大規模構建、部署和管治自主人工智能代理的企業級操作系統

是次合作將 HUMAIN ONE 帶到全球市場，協助世界各地的機構採用由生成式人工智能推動的營運模式。 沙特阿拉伯利雅得2026年5月7日 /美通社/ -- HUMAIN 作為向全球提供全棧式人工智能 (AI) 功能的公共投資基金 (PIF) 公司，今天宣佈透過 HUMAIN ONE 擴大與 Amazon Web Services (AWS) 的策略合作。HUMAIN ONE 是全新計劃，旨在讓全球企業加快採用人工智能 (AI)。 這套同類首創的生成式人工智能企業操作系統，將重塑機構的營運模式。 隨著 AWS 區域即將在沙特阿拉伯王國落成，是次合作將從中受惠。 與所有 AWS 區域一樣，AWS 沙特區域將會是數據中心集群，其設計架構達到最高級別的可用性、安全保障、規例遵循及數據保護標準，讓大大小小的機構都可在該區域運行雲端及生成式人工智能工作負載。 憑著以主權為核心的設計理念，該區域將為沙特阿拉伯全國的受監管行業提供主權級生成式人工智能部署支援。

此外，HUMAIN ONE 還將登陸全球 AWS Marketplace，讓世界各地客戶都能無縫接軌，輕鬆使用這套操作系統。 是次合作匯聚 HUMAIN 的人工智能創新，與 AWS 的全球雲端基建及頂尖生成式人工智能實力。 HUMAIN 與 AWS 將聯手協助全球企業及政府，使其從分散的應用生態系統，轉型至統一、由生成式人工智能驅動並具備自主代理能力的營運模式。 HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin 說：「企業人工智能正處於臨界點，機構的目光已從實驗本身，轉向可衡量的規模效益。 這需要一套從根本重新設計的操作系統，以改變完成工作方式。 我們與 AWS 的合作，讓 HUMAIN ONE 具備實現該願景所需的全球覆蓋能力。 我們攜手協助企業跨越試點階段，實現全面擴展的生產級生成式人工智能，將其融入所有應用程式及工作流程，並在全球市場創造實實在在的成效。」

AWS 歐洲、中東及非洲 (EMEA) 董事總經理兼副總裁 Tanuja Randery 表示：「下一代企業技術的誕生，將倚賴深入合作，當中匯聚人工智能創新與全球雲端基建。 我們與 HUMAIN 的合作關係擴大，正正體現此理念。 像 HUMAIN 這樣的創新企業，正在塑造人工智能開發和部署的未來。我們很自豪能與之合作，把最先進的生成式人工智能工具，送交中東以至全球各地的開發者及商業領袖手中，助其將宏大抱負化成實際的企業成果。」 AWS 上的 HUMAIN ONE 從核心上融入企業級安全、數據主權及合規保障，讓機構能在內部全面採用具代理功能的生成式人工智能，而管治或控制能力不受影響。 此生成式人工智能操作系統，將開發、數據、編排與管治結合為一，構築成完整而和諧的系統。

核心組件包括： HUMAIN Code – 開發工作空間，旨在設計、構建和部署生成式人工智能產品

– 開發工作空間，旨在設計、構建和部署生成式人工智能產品 HUMAIN Guardian – 質素保證引擎，為性能、可靠及持續驗證護航

– 質素保證引擎，為性能、可靠及持續驗證護航 HUMAIN Eye – 自動化安全引擎，專責偵測、監察和緩解生成式人工智能系統中的風險

– 自動化安全引擎，專責偵測、監察和緩解生成式人工智能系統中的風險 H2O Platform + SDK – 開發者工具套裝，讓用家能在 HUMAIN Code 中創建並編排智能代理

– 開發者工具套裝，讓用家能在 HUMAIN Code 中創建並編排智能代理 HUMAIN Fabric – 可擴展的數據基建，專為企業級數據的擷取、處理和管治而設 透過 AWS，HUMAIN ONE 將善用方便擴展的運算能力及先進生成式人工智能基建，跨越全球 39 個區域及 123 個可用區，為各行各業的跨地域部署提供有力支援。

利用 AWS 成熟可靠的 Marketplace，HUMAIN ONE 將會向全球企業開放，讓客戶更快速簡便地在已有的 AWS 環境中部署和整合這套操作系統。 今天公布的內容，推進兩間公司之間的策略合作關係，以及雙方於 2025 年 5 月公布的聯合計劃。該計劃承諾在沙特阿拉伯投資超過 50 億美元，用於人工智能基礎設施、AWS 服務以及人工智能培訓和人才發展。 關於 HUMAIN HUMAIN 是一間公共投資基金公司，將全棧式人工智能功能融入四大核心領域：新一代數據中心；高性能基礎建設和雲端平台；先進人工智能模型，包括在阿拉伯世界開發的全球頂尖阿拉伯語大型語言模型；以及結合深厚行業知識與實際應用的變革性人工智能解決方案。

HUMAIN 的端到端模型服務公私營機構，致力為各行各業釋放價值、推動數碼轉型，並透過人類智慧與人工智能的合作增強能力。 憑著日益豐富的特定行業人工智能產品組合，以及專注於知識產權開發和匯聚全球領導人才的使命，HUMAIN 致力在國際舞台穩佔競爭力，追求卓越技術。 前瞻性陳述： 本新聞稿可能載有基於當前預期及假設而作出的前瞻性陳述。 基於多種風險及不明朗因素，實際結果可能與此等陳述存在重大差異。 HUMAIN 並無義務更新此等陳述。 聯絡人： Hana Nemec，傳訊與公關主管

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